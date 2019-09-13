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Знамя Победы над Берлином

Эхо последней мировой войны, или почему важно помнить и чтить историю

© Sputnik / Yevgeny Khaldei
Общество
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В Кишиневе состоялась конференция "Вторая мировая война: причины и анализ начала крупнейшего конфликта в истории".

КИШИНЕВ, 13 сен – Sputnik. Начало осени отдает горечью, кровавым жаром и слезами - в сентябре 1939 года началась Вторая мировая война. Этот крупнейший вооруженный конфликт в истории человечества унес жизни миллионов людей. От "коричневой чумы" мир избавила Красная армия – именно советские воины освободили Европу от фашизма, именно они водрузили Знамя Победы над Рейхстагом.

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Однако подобные неоспоримые факты в последнее время стали поводом для спекуляций. Начало Второй мировой стало одной из самых обсуждаемых тем. В некоторых странах все чаще стали звучать голоса, пытающиеся переписать историю, пересмотреть истинные причины начала этого конфликта и итоги Второй мировой.

В связи с этим в Российском центре науки и культуры (РЦНК) в Кишиневе состоялась научно-практическая конференция "Вторая мировая война: причины и анализ начала крупнейшего конфликта в истории".

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Мероприятие организовано РЦНК, Советом гражданского общества при президенте Республики Молдовы и Национальным координационным комитетом "Победа". В работе конференции приняли участие историки, политологи, ветераны войны и вооруженных сил, а также депутаты парламента Республики Молдова, руководители общественных объединений гражданского общества, ветеранских и поисковых организаций.

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Неоспоримый довод

Советник президента Молдовы по вопросам обороны и национальной безопасности Виктор Гайчук обратил внимание, что глава республики Игорь Додон всегда уделял внимание теме Великой Отечественной войны – помогал в издании книг, под его патронатом проходили акции, приуроченные к празднования Дня Победы и Дня освобождения Молдавии от фашистских захватчиков, - памятные марши и праздничные концерты.

"Сейчас часто интерпретируется, что оккупировали, и что не советская армия победила. У меня есть конкретный довод. Кто водрузил знамя над Рейхстагом, и кто там был? Всё. Дальше, господа оппоненты, можете говорить и рассказывать про успехи других армий, но кто взял Берлин тут ничего и говорить", - сказал Гайчук.

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Атташе посольства России в Молдове Кирилл Абрамов отметил, что Вторая мировая война - это величайшая трагедия всего человечества, и мир до сих пор переживает ее последствия.

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"Неудивительно в этой связи, что события, подтолкнувшие мир к той катастрофе, и в настоящий момент остаются в фокусе внимания всего научного сообщества. Не без сожаления можем отметить, что сегодня в ряде стран определенные силы предпринимают попытки пересмотреть истинные причины и результаты Второй мировой", - как отметил дипломат.

По его мнению, это делается в угоду корыстным политическим, экономическим интересам.

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"Малой группой лиц искажаются исторические факты, навязываются лживые взгляды, безосновательные выдумки и нарративы. СССР представляют если не как главного виновника войны, то как агрессора – наряду с фашисткой Германией. На одну сторону ставят силы Вермахта и силы Красной армии – армии освободительницы", - сказал атташе.

Он обратил внимание на решения Нюрнбергского трибунала, которые четко определили, кто стоял на стороне добра, а кто - на стороне зла.

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"Как бы не старались фальсификаторы истории, огонь правды не затушить. Именно народы Советского Союза сломали хребет Третьего рейха. В этом контексте особенное значение приобретает проведение мероприятий вроде сегодняшнего", - добавил Абрамов.

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По его мнению, подобные конференции, круглые столы служат напоминанием об истинной истории Второй мировой, о летописи войны, в которой наши отцы, деды и прадеды спасли Отечество от немецко-фашистских оккупантов и освободили Европу от нацистов.

"Кроме того, изучение истоков Второй мировой заставляет нас задуматься о том, насколько хрупок мир, предостерегая политических деятелей от недальновидности, эгоизма, разобщенности перед лицом глобальных угроз", - заявил Абрамов.

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Одна из самых обсуждаемых тем

Руководитель представительства Россотрудничества в Молдове Михаил Давыдов отметил, что тема конференции – это одна из самых трагических страниц в общей истории двух стран.

"Далеко не секрет, что начало Второй мировой войны – это одна из самых обсуждаемых тематик истории недавнего прошлого. Здесь мы наблюдаем множество преднамеренных искажений. Уверен, что сегодняшняя дискуссия позволит обсудить и донести правду о предпосылках начала Второй мировой войны", - сказал он.

Он отметил, что в России, как и в других странах, проходит множество мероприятий, посвященных тематике тех страшных лет. В частности, в Москве недавно начала работу историко-документальная выставка "1939 год. Начало Второй мировой войны". В торжественной церемонии ее открытия принял участие председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин, который заявил, что "безответственные действия США и ряда европейских государств спровоцировали начало Второй мировой войны".

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"В основу Версальской системы, созданной по итогам Первой мировой, был положен принцип неравенства. Так называемые великие державы, Англия, Франция, США поставили свои интересы выше интересов остальных участников международных отношений", - привел слова Нарышкина Давыдов.

По мнению, председателя Российского исторического общества "это не позволило выстроить эффективную систему коллективной безопасности в Европе и привело к возникновению фашизма в Италии и национал-социализма в Германии".

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"Драматические события в преддверии Второй мировой позволяют сделать целый ряд важных исторических выводов, главный из которых, на мой взгляд, состоит в том, что общая безопасность достижима лишь совместными усилиями государств, что невозможно обеспечить собственную безопасность за счет других, а уж тем более выторговывать безопасность у агрессора. Основным инструментом обеспечения прочного и надежного мира на планете должны стать доверие, реализм в международных отношениях", - процитировал слова Нарышкина Давыдов.

Какую историю читают в Молдове?

Экс-депутат парламента Молдовы, доктор исторических наук Виктор Степанюк отметил, что в этом году в республике было организовано довольно много мероприятий, подобных сегодняшнему.

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"И это хорошо. Я это говорю и как преподаватель, который в последние 20-30 лет сталкивается с определенными противоречиями, когда не хватает документов, когда есть разное толкование тех событий. Студенты нуждаются в хороших книгах, где автор опирается не на свое мнение о тех событиях", - сказал он, добавив, что пособия для учащихся должны быть основаны на реальных документах.

Что касается истории Великой Отечественной войны на молдавской земле в 40-е годы, то тут есть некоторые противоречия – в одних источниках указано, что в те события были вовлечены 300 тысяч человек, отметил Степанюк.

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"В принципе документы показывают, что было участие свыше 400 тысяч. Кроме того, надо учитывать и те 30-40 тысяч человек, мобилизованных в румынскую армию, которые на начальном этапе воевали на стороне фашистов, а после 44-го года большая часть из них перешла на сторону Советской армии", - сказал он.

Степанюк обратил внимание на литературу о Второй мировой войне, с которой работают молдавские преподаватели и учащиеся.

"К сожалению, в Молдове официальная история – это история румын. Но, когда мы говорим о румынах и о молдаванах того времени, то их история разная. Румыны – были союзниками Германии", - отметил эксперт.

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Он подчеркнул, что надо отдать должное советским солдатам, так как именно Советский Союз победил в той страшной войне и освободил мир от фашизма.

"Постоянно говорю студентам, читайте воспоминая Рузвельта и Черчилля, что они говорили о русском солдате и о Советском Союзе. Мир, Европа того времени очень ясно отдавали дань Советскому Союзу, который победил в этой войне", - заявил Степанюк.

По его словам, об этом надо говорить молодежи, и добиться, чтобы в Молдове читалась своя история.

Диктант Победы

В Молдове помнят об ужасах той войны и чтят память о героях, отдавших свои жизни за мирное небо над головой.

В Кишиневе прошел Диктант Победы
© Sputnik / Vladimir Polusatov
"Диктант Победы": в Кишиневе прошла международная акция - видео

В этом году республика приняла участие в международной акции "Диктант Победы". Участникам предложили 20 вопросов с четырьмя вариантами ответа. Максимальное количество баллов в Молдове набрали Илья Киселев, Валерий Грачев и Эдуард Флорян. Руководитель представительства Россотрудничества в Молдове вручил им грамоты и подарки.

Историческая акция "Диктант Победы" прошла 7 мая при поддержке Россотрудничества более чем в двух десятках стран мира, включая Молдову.

Изначально акция была объявлена всероссийской, но очень быстро приобрела международный характер, благодаря подключению представительств Россотрудничества в разных странах мира.

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