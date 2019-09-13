Эхо последней мировой войны, или почему важно помнить и чтить историю

В Кишиневе состоялась конференция "Вторая мировая война: причины и анализ начала крупнейшего конфликта в истории".

КИШИНЕВ, 13 сен – Sputnik. Начало осени отдает горечью, кровавым жаром и слезами - в сентябре 1939 года началась Вторая мировая война. Этот крупнейший вооруженный конфликт в истории человечества унес жизни миллионов людей. От "коричневой чумы" мир избавила Красная армия – именно советские воины освободили Европу от фашизма, именно они водрузили Знамя Победы над Рейхстагом.

Однако подобные неоспоримые факты в последнее время стали поводом для спекуляций. Начало Второй мировой стало одной из самых обсуждаемых тем. В некоторых странах все чаще стали звучать голоса, пытающиеся переписать историю, пересмотреть истинные причины начала этого конфликта и итоги Второй мировой.

В связи с этим в Российском центре науки и культуры (РЦНК) в Кишиневе состоялась научно-практическая конференция "Вторая мировая война: причины и анализ начала крупнейшего конфликта в истории".

Мероприятие организовано РЦНК, Советом гражданского общества при президенте Республики Молдовы и Национальным координационным комитетом "Победа". В работе конференции приняли участие историки, политологи, ветераны войны и вооруженных сил, а также депутаты парламента Республики Молдова, руководители общественных объединений гражданского общества, ветеранских и поисковых организаций.

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Неоспоримый довод

Советник президента Молдовы по вопросам обороны и национальной безопасности Виктор Гайчук обратил внимание, что глава республики Игорь Додон всегда уделял внимание теме Великой Отечественной войны – помогал в издании книг, под его патронатом проходили акции, приуроченные к празднования Дня Победы и Дня освобождения Молдавии от фашистских захватчиков, - памятные марши и праздничные концерты.

"Сейчас часто интерпретируется, что оккупировали, и что не советская армия победила. У меня есть конкретный довод. Кто водрузил знамя над Рейхстагом, и кто там был? Всё. Дальше, господа оппоненты, можете говорить и рассказывать про успехи других армий, но кто взял Берлин тут ничего и говорить", - сказал Гайчук.

Огонь правды не затушить

Атташе посольства России в Молдове Кирилл Абрамов отметил, что Вторая мировая война - это величайшая трагедия всего человечества, и мир до сих пор переживает ее последствия.

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"Неудивительно в этой связи, что события, подтолкнувшие мир к той катастрофе, и в настоящий момент остаются в фокусе внимания всего научного сообщества. Не без сожаления можем отметить, что сегодня в ряде стран определенные силы предпринимают попытки пересмотреть истинные причины и результаты Второй мировой", - как отметил дипломат.

По его мнению, это делается в угоду корыстным политическим, экономическим интересам.

"Малой группой лиц искажаются исторические факты, навязываются лживые взгляды, безосновательные выдумки и нарративы. СССР представляют если не как главного виновника войны, то как агрессора – наряду с фашисткой Германией. На одну сторону ставят силы Вермахта и силы Красной армии – армии освободительницы", - сказал атташе.

Он обратил внимание на решения Нюрнбергского трибунала, которые четко определили, кто стоял на стороне добра, а кто - на стороне зла.

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"Как бы не старались фальсификаторы истории, огонь правды не затушить. Именно народы Советского Союза сломали хребет Третьего рейха. В этом контексте особенное значение приобретает проведение мероприятий вроде сегодняшнего", - добавил Абрамов.

По его мнению, подобные конференции, круглые столы служат напоминанием об истинной истории Второй мировой, о летописи войны, в которой наши отцы, деды и прадеды спасли Отечество от немецко-фашистских оккупантов и освободили Европу от нацистов.

"Кроме того, изучение истоков Второй мировой заставляет нас задуматься о том, насколько хрупок мир, предостерегая политических деятелей от недальновидности, эгоизма, разобщенности перед лицом глобальных угроз", - заявил Абрамов.

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Одна из самых обсуждаемых тем

Руководитель представительства Россотрудничества в Молдове Михаил Давыдов отметил, что тема конференции – это одна из самых трагических страниц в общей истории двух стран.

"Далеко не секрет, что начало Второй мировой войны – это одна из самых обсуждаемых тематик истории недавнего прошлого. Здесь мы наблюдаем множество преднамеренных искажений. Уверен, что сегодняшняя дискуссия позволит обсудить и донести правду о предпосылках начала Второй мировой войны", - сказал он.

Он отметил, что в России, как и в других странах, проходит множество мероприятий, посвященных тематике тех страшных лет. В частности, в Москве недавно начала работу историко-документальная выставка "1939 год. Начало Второй мировой войны". В торжественной церемонии ее открытия принял участие председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин, который заявил, что "безответственные действия США и ряда европейских государств спровоцировали начало Второй мировой войны".

"В основу Версальской системы, созданной по итогам Первой мировой, был положен принцип неравенства. Так называемые великие державы, Англия, Франция, США поставили свои интересы выше интересов остальных участников международных отношений", - привел слова Нарышкина Давыдов.

По мнению, председателя Российского исторического общества "это не позволило выстроить эффективную систему коллективной безопасности в Европе и привело к возникновению фашизма в Италии и национал-социализма в Германии".

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"Драматические события в преддверии Второй мировой позволяют сделать целый ряд важных исторических выводов, главный из которых, на мой взгляд, состоит в том, что общая безопасность достижима лишь совместными усилиями государств, что невозможно обеспечить собственную безопасность за счет других, а уж тем более выторговывать безопасность у агрессора. Основным инструментом обеспечения прочного и надежного мира на планете должны стать доверие, реализм в международных отношениях", - процитировал слова Нарышкина Давыдов.

Какую историю читают в Молдове?

Экс-депутат парламента Молдовы, доктор исторических наук Виктор Степанюк отметил, что в этом году в республике было организовано довольно много мероприятий, подобных сегодняшнему.

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"И это хорошо. Я это говорю и как преподаватель, который в последние 20-30 лет сталкивается с определенными противоречиями, когда не хватает документов, когда есть разное толкование тех событий. Студенты нуждаются в хороших книгах, где автор опирается не на свое мнение о тех событиях", - сказал он, добавив, что пособия для учащихся должны быть основаны на реальных документах.

Что касается истории Великой Отечественной войны на молдавской земле в 40-е годы, то тут есть некоторые противоречия – в одних источниках указано, что в те события были вовлечены 300 тысяч человек, отметил Степанюк.

"В принципе документы показывают, что было участие свыше 400 тысяч. Кроме того, надо учитывать и те 30-40 тысяч человек, мобилизованных в румынскую армию, которые на начальном этапе воевали на стороне фашистов, а после 44-го года большая часть из них перешла на сторону Советской армии", - сказал он.

Степанюк обратил внимание на литературу о Второй мировой войне, с которой работают молдавские преподаватели и учащиеся.

"К сожалению, в Молдове официальная история – это история румын. Но, когда мы говорим о румынах и о молдаванах того времени, то их история разная. Румыны – были союзниками Германии", - отметил эксперт.

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Он подчеркнул, что надо отдать должное советским солдатам, так как именно Советский Союз победил в той страшной войне и освободил мир от фашизма.

"Постоянно говорю студентам, читайте воспоминая Рузвельта и Черчилля, что они говорили о русском солдате и о Советском Союзе. Мир, Европа того времени очень ясно отдавали дань Советскому Союзу, который победил в этой войне", - заявил Степанюк.

По его словам, об этом надо говорить молодежи, и добиться, чтобы в Молдове читалась своя история.

Диктант Победы

В Молдове помнят об ужасах той войны и чтят память о героях, отдавших свои жизни за мирное небо над головой.

В этом году республика приняла участие в международной акции "Диктант Победы". Участникам предложили 20 вопросов с четырьмя вариантами ответа. Максимальное количество баллов в Молдове набрали Илья Киселев, Валерий Грачев и Эдуард Флорян. Руководитель представительства Россотрудничества в Молдове вручил им грамоты и подарки.

Историческая акция "Диктант Победы" прошла 7 мая при поддержке Россотрудничества более чем в двух десятках стран мира, включая Молдову.

Изначально акция была объявлена всероссийской, но очень быстро приобрела международный характер, благодаря подключению представительств Россотрудничества в разных странах мира.

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