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Ешь и думай - какие продукты следует покупать умным людям в магазинах и на рынках Молдовы

© AP Photo / Mark Stehle
Общество
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В период учебного года особенно важно, как питается человек, поскольку в продовольственном ассортименте есть целый ряд элементов, улучшающих функции мозга и сообразительность.

КИШИНЕВ, 14 сен - Sputnik. Люди, занимающиеся научной или умственной работой в нашей стране, равно, как и студенты и школьники во время нового рабочего и учебного года, должны максимально внимательно отнестись к рациону, ведь от питания зависит не только общий тонус организма, но и сообразительность, быстрота мыслей и возможность молниеносно делать выводы. 

Если потреблять не те продукты, то работа мозга может серьёзно нарушиться. Полезными для мыслительной деятельности ученые называют рыбу и морепродукты, все виды орехов, свежие овощи без повышенного содержания нитратов, листья салата, ягоды.

Салат, архивное фото
© Public Domain / Pxhere
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Они богаты полезными для мозга витаминами и микроэлементами. Без них мозг будет не так качественно работать, как необходимо.

Также очень важны для употребления в пищу бобы, фасоль, фрукты (которые надо есть в умеренных количествах в силу их высокой калорийности), нежирные молочные продукты, мясо птицы, хлеб из отрубей.

Тем же, кто хочет, чтобы его мозг соображал как процессор у компьютера, необходимо исключить из рациона жареную пищу, полуфабрикаты, свинину, жирные молочные продукты, соль и сахар.

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Теги:
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