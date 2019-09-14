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Кассир, архивное фото.

Нервов не хватает: какие профессии в Молдове - наиболее стрессовые

© RIA Novosti / Александр Кряжев
Общество
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В республике есть ряд таких сфер деятельности, представители которых наиболее страдают на рабочем месте.

КИШИНЕВ, 14 сен - Sputnik. Со школьной скамьи мы слышали о том, что "все профессии важны, все профессии нужны". И это - неоспоримый факт, как и то, что рабочие места, будь то в офисе или на производстве, сжигают разное количество нервной энергии. 

Корреспондент Sputnik Молдова решил выяснить, какие области приложения усилий у нас в стране являются одними из самых стрессовых. Оказалось, по утверждениям социологов и психологов, что на первом месте профессии пожарного и пилота. Именно эти профессионалы тратят больше всего нервных клеток, поскольку так, или иначе, отвечают за десятки человеческих жизней. 

Далее в топ неспокойных входят следующие занятия: теле- и радиоведущие, учителя, репортеры интернет-изданий, руководители фирм, диспетчера скорой помощи, полицейские и водители такси.

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© Sputnik / Miroslav Rotari
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В числе стрессовых условий психологи также называют те, в которых трудятся парикмахеры, фитнесс-инструкторы, швеи и портные, разнорабочие, IT-специалисты, строители, диетологи и библиотекари. 

Да, есть ряд профессий, сопряженных с регулярным нервным напряжением, однако бороться с ним можно, считает психолог Елена Ковалева.

"Чем больше сил отдает человек, тем сильнее он испытывает стресс. Вопрос в том, готов ли он к таким затратам? Поэтому для одного не будет никаких проблем, а для другого они будут даже на более спокойной работе", — отметила собеседница радиостудии Sputnik Молдова.

Елена Ковалева также рассказала, какого рода профессии обычно приводят к серьезному стрессу.

"Главным раздражителем для человека является другой человек. Поэтому те профессии, которые относятся к категории человек-человек, наиболее стрессовые", — подчеркнула психолог.

Женщина за работой
CC0 / Pixabay / kaboompics
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Можно ли считать постоянное напряжение на работе нормальным, или это является поводом сменить профессию?

"Вообще нужно понимать, что такое стресс. Это не страшно, если он преодолевается. Если же нет, то он начинает разрушать организм человека. Чем дольше мы находится в стрессовом состоянии, тем хуже это сказывается. Сначала это просто негативные эмоции, раздражение, потом это переходит на физиологию, приводит к усталости", - уверена специалист.

Не стоит сразу бросать профессию, уточнила Ковалева. Нужно подумать о своих способностях, может быть их можно развить в том же направлении, и тогда работа будет даваться легче. С другой стороны, может быть нужно сделать какой-то отдых и взять несколько выходных.

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Теги:
мнение, стресс, профессия, Молдова


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