Зима может выдаться несытной - почему молдавские хозяйки не запасаются консервами

Сегодня в Кишиневе все реже домашние хозяйки занимаются "закатыванием" фруктов и овощей на зиму, виной всему высокие цены на плодоовощную продукцию, установившиеся на рынках республики, несмотря на неплохой урожай.

КИШИНЕВ, 14 сен - Sputnik. Так называемую "консервацию" в этом году не спешат заготавливать на зиму даже опытные хозяйки. Это происходит не потому, что они разленились, а вызвано "кусающимися" ценами на многие категории плодоовощной продукции, реализуемой на рынках города.

Болгарский перец - по 22 лея за килограмм, помидоры - по 22-25 леев, огурцы - по 18-20 леев, гогошары - по 25-28 леев, баклажаны - по 9-10 леев. При таком прейскуранте хозяйки просто не могут себе позволить заполнять кладовки и погреба привычными консервами, рецептами которых еще несколько лет назад хвастались, которыми угощали гостей, сервировали праздничные столы.

Не лучше и с "закатками" из фруктов и ягод, цены на некоторые из которых были практически астрономическими. В текущем сезоне молдавская слива была на 10-15% дороже, чем в прошлом году. Примерно на четверть была выше цена на персики и абрикосы, дефицит осадков и жаркая погода в Молдове ухудшили качество столового винограда экспортных сортов, а также сказались на его стоимости.

Ягоды в текущем сезоне также стоили очень дорого - сильно взлетели цены на крыжовник и ежевику, малина подавалась в среднем по цене 35 леев за килограмм, клубнику многие покупали лишь для того, чтобы вкус не забыть.

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Аграрии и перекупщики объясняют такие цены дороговизной производства овощей и фруктов, а также тем, что по некоторым культурам был небогатый урожай.

Аргументы реализаторов домашних хозяек не согрели, многие из них говорят, что смогли купить домой некоторые фрукты и ягоды лишь несколько раз на пробу.

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