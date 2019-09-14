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Интерьер комнаты, иллюстративное фото.

В Кишиневе был дом, как из сказки, но его снесли - фото

© Sputnik /
Общество
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Сегодня многие принимаются ругать Кишинев и пенять не его архитектурную угловатость, однако еще четыре десятилетия назад в городе можно было увидеть дом, от которого просто захватывало дух.

КИШИНЕВ, 14 сен - Sputnik, Сергей Цуркану. В самом начале 80-х прошлого века, когда Брежнева еще никто не поддерживал под руки, и я искренне плакал над улетающим в телевизоре Олимпийским мишкой, по Кишиневу среди детворы ходили странные и страшные слухи — якобы где-то в городе есть страшный дом, в комнате которого на столе — гроб и в нем человек.

Дом Георгия Бонзы в Кишиневе
© Photo: oldchisinau.com
Дом Георгия Бонзы в Кишиневе

Долгое время, до зрелых лет я думал, что это обыкновенная городская легенда, детская страшилка, типа черной Волги, уничтожающей пионеров в день рождения Гитлера, однако реальность оказалась, как это часто бывает, интересней.

Дом Георгия Бонзы в Кишиневе
© Photo: oldchisinau.com
Дом Георгия Бонзы в Кишиневе

Все было взаправду — странный дом и гроб на столе. Более того — в гробу находился сам хозяин дома. Правда не лично, а скульптура автопортрет.

В Кишиневе когда-то жил человек-легенда — Георгий Бонза, дом которого на Телецентре был настоящим произведением искусства, городским музеем одного человека.

Дом Георгия Бонзы в Кишиневе
© Photo: oldchisinau.com
Дом Георгия Бонзы в Кишиневе

Почтовый ящик в виде огромной лягушки, изгородь — фигуры пляшущих детей, многочисленные бюсты лидеров КПСС с "добавочными" орденами, птицы, виноград, таинственные заросли — поневоле вспоминается Сальвадор Дали или Антонио Гауди, великий архитектор испанской Каталонии, которых, как и Бонзу, когда-то обвиняли в безвкусице и называли шизофрениками.

Дом Георгия Бонзы в Кишиневе
© Photo: oldchisinau.com
Дом Георгия Бонзы в Кишиневе

По воспоминаниям кишиневцев, Бонза был открытым для общения человеком — часто он приходил в "бадыги" и был знаменит в этой среде, а его дом был открыт для всех интересующихся.

Чем он еще запомнился горожанам — он всегда был беден, скульптор-самоучка не смог "монетизировать" свои таланты.

Бонза ушел вместе с СССР — покончил с собой. Его дом снесли, и теперь на его месте — дорогие особняки новых хозяев жизни.

Дом Георгия Бонзы в Кишиневе
© Photo: oldchisinau.com
Дом Георгия Бонзы в Кишиневе

Лично я так и не увидел знаменитый дом, но, находясь, в театре-музее Сальвадора Дали почему-то вспомнил о Бонзе. Дом Бонзы можно увидеть в фильме Валерия Жереги "Иона", а также на немногочисленных фотографиях, оставшихся в сети.

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Теги:
старый Кишинев, прошлое, архитектура, дом, история, Кишинев


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