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Стадо коз

До чего дошел прогресс: в Молдове коз пасут на гироскутерах - фото дня

© Sputnik / Алексей Даничев
Общество
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Сейчас в селах ноги мять не хотят - даже пастухи стремятся быть продвинутыми, используя последние новшества науки и техники.

КИШИНЕВ, 14 сен - Sputnik. Такая удобная штука, как гироскутер в последнее время набирает огромную популярность не только во всем мире, но и в нашей стране. Все чаще можно увидеть людей, передвигающихся на таком транспортном средстве.

Однако если в молдавской столице картина катания на этой новомодной технике стала привычной, то в провинции, увидев такое новшество, старушки начинают судорожно креститься, а местные крестьяне с интересом изучать - как человек едет на одних колесах без руля, не совершая при этом никаких телодвижений. 

Пользователи социальных сетей выложили фотографии из одного из молдавских сел - там молодой человек пас козу, держа ее на поводке, и следуя за ней на гироскутере. В молднете после публикации снимка появилось много едких и смешных комментариев, суть которых сводится к тому, что технический прогресс плотно проникает в крестьянскую жизнь в Молдове, а профессия чабана (пастуха) теперь - одно удовольствие. 

На самом деле степень гироскутер очень удобен, а по степени опасности для "седока" сравним с велосипедом или скейтбордом. Самое большее, что может произойти, так это ушиб или царапина при падении.

Суть состоит в самобалансирующей системе, которая работает сама по себе и реагирует на некоторые команды водителя. После того как вы станете на платформу, гироскутер будет сам удерживать баланс - ваш и самой платформы, чтобы вы не упали. Есть лишь небольшая вероятность улететь вперед, если вы врежетесь в бордюр или любое другое препятствие.

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Теги:
пастух, Молдова, козы


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