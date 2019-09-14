Нестерпимый смрад в Кишиневе, уже как предмет парламентских слушаний

Скандал с волнами удушливого запаха с очистных сооружений в столице Молдовы докатился и до высшего законодательного органа - депутаты намерены разобраться в данной проблеме.

КИШИНЕВ, 14 сен — Sputnik. Парламентарии решили, что необходимо провести слушания по проблеме неприятного запаха, который окутал Кишинев в последние дни.

Парламентская комиссия по окружающей среде и региональному развитию созывает в среду, 18 сентября, публичное заседание, чтобы выяснить обстоятельства, повлиявших на загрязнение воздуха в муниципии Кишинев и прилегающих населенных пунктах, а также на ухудшение экологического состояния реки Бык.

Для участия приглашены руководители Министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды; Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты; Министерства внутренних дел, Академии наук Молдовы.

Также на слушания вызваны временно исполняющий обязанности примара муниципия Кишинев, генеральный директор предприятия "Apa-Canal Chișinău", начальник Кишиневских муниципальных очистных сооружений, ждут и представители заинтересованных экологических организаций.

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