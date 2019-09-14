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Пожилые люди держатся за руки

Новое в процедуре выхода на пенсию: что надо знать гражданам Молдовы

© Fotolia / Studio Mike
Общество
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Со следующего года вступают в силу важные законодательные изменения, напрямую касающиеся молдавских женщин предпенсионного возраста.

КИШИНЕВ, 14 сен - Sputnik. Начина с 2020 года женщины в республике будут выходить на пенсию в 59 лет, изменения в закон вступят в силу с 1 июля следующего года. 

Люди в городе
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Согласно законодательству, с 1 июля 2017 года вступили в силу изменения, регулирующие постепенное повышение пенсионного возраста и увеличение необходимого стажа для получения пенсий - как для мужчин, так и для женщин. 

Стандартный возраст выхода на пенсию для мужчин сейчас составляет 63 года. 

Для женщин такой же возрастной ценз будет достигнут в 2028 году. Ежегодно эти сроки для гражданок страны будут увеличиваться на 6 месяцев. 

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Теги:
Молдова, работающие пенсионеры, пенсионеры, пенсия


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