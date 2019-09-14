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Повышенный градус опасности - в Молдове запрещают ртутные термометры и не только

CC0 / Pixabay / i89202269875
Общество
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В республике решили запретить ртутные термометры, барометры, гидрометры и манометры - их следцет заменить на соответствующие электронные устройства.

КИШИНЕВ, 14 сен - Sputnik. С первого января 2021 года будут полностью запрещены импорт и продажа на территории Молдовы измерительных приборов, работающих на основе ртути. 

Таким образом, использование ртутных термометров, манометров, барометров и прочих устройств будет вне закона. Законодательные поправки касаются также батареек и флуоресцентных ламп, содержание ртути  которых превышает 2 процента. 

Владислав Швец
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Целью международной конвенции Минамата по использованию ртути, которую ратифицировал парламент Молдовы, является защита окружающей среды и человеческого здоровья от соединений ртути и производных веществ. Контролирующие органы нашего государства определили основные источники загрязнения окружающей среды ртутью. 

Согласно законодательным нормам использования ртути на территории Республики Молдова, в стране будет создано перерабатывающее предприятие во избежание продолжения загрязнения окружающей среды. 

Все ртутные устройства в республике планируется заменить на электронные. По сей день в Молдове продаются ртутные термометры, которые реализуются наравне со своими электронными аналогами. 

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Теги:
запрет, ртуть, термометр


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