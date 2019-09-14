Скоро Рыбница погрузится во тьму - что произошло

В понедельник в Рыбнице состоится акция "Выключи свет на час", которая ставит целью сохранение природной среды и ее ресурсов.

КИШИНЕВ, 14 сен - Sputnik. В рамках Года экологии и благоустройства Управление сельского хозяйства и природных ресурсов Рыбницы обратилось ко всем горожанам с предложением поучаствовать в акции "Выключи свет на час". Об этом говорится на сайте госадминистрации.

Акция запланирована на 16 сентября, и в ходе ее проведения предполагается выключение света на час.

По мнению организаторов, это поможет проинформировать общество о такой проблеме, как чрезмерное потребление электроэнергии, что напрямую влияет на перемены климата, пишут приднестровские СМИ.

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