Спецоперация на Севере Молдовы - задействованы десятки полицейских

Правоохранители посетили десятки школ и провели специальные занятия для учеников, главной темой которых стала безопасность дорожного движения.

КИШИНЕВ, 14 сен - Sputnik. Сотрудники Патрульной полиции северных районов Молдовы на протяжении последних тридцати дней провели серию лекций в школах и лицеях.

Целью занятий стало обеспечение безопасности учащихся на дороге, ознакомление их с информацией о том, как уберечь себя.

Беседы проводились не только с учащимися, но и с родителями и педагогами. Если ребенок информирован и дома, и в школе обо всех опасностях, которые могут подстерегать его на проезжей части, его здоровье и жизнь находятся вне рисков ДТП, уверены сотрудники Патрульной полиции.

Полицейские рассказали детям о дорожных знаках, на которые следует обращать внимание, о соблюдении правила перехода дороги по соответствующему сигналу светофора. Также дети узнали где можно играть, а где - нет.

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