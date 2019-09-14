20:03 14 Сентября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.52
  • USD17.71
  • RUB0.27
  • RON4.12
  • UAH0.71
Поиск
Inspectoratul Național de Patrulare al IGP

Спецоперация на Севере Молдовы - задействованы десятки полицейских

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
Получить короткую ссылку
32010

Правоохранители посетили десятки школ и провели специальные занятия для учеников, главной темой которых стала безопасность дорожного движения.

КИШИНЕВ, 14 сен - Sputnik. Сотрудники Патрульной полиции северных районов Молдовы на протяжении последних тридцати дней провели серию лекций в школах и лицеях.

Спасатели на месте ДТП. Архивное фото.
© Photo: Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
Жуткое ДТП под Кишиневом - машина превратилась в стальную гармошку - фото
Целью занятий стало обеспечение безопасности учащихся на дороге, ознакомление их с информацией о том, как уберечь себя. 

Беседы проводились не только с учащимися, но и с родителями и педагогами. Если ребенок информирован и дома, и в школе обо всех опасностях, которые могут подстерегать его на проезжей части, его здоровье и жизнь находятся вне рисков ДТП, уверены сотрудники Патрульной полиции. 

Полицейские рассказали детям о дорожных знаках, на которые следует обращать внимание, о соблюдении правила перехода дороги по соответствующему сигналу светофора. Также дети узнали где можно играть, а где - нет.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Кровавое ДТП в Молдове: погибли молодая женщина и трое детей - фото
Безответственные родители: сколько детей были травмированы в ДТП
Теги:
операция, полиция, Молдова


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Осеннее великолепие в Старом Орхее.
Захватывающие дух изображения: осеннее великолепие в Старом Орхее - фотолента
Что делать при землетрясении советы, которые могут спасти жизнь, – видео
Что делать при землетрясении: советы, которые могут спасти жизнь – видео
Трудоголики ЕС
Трудоголики ЕС - кто они

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться