Налоговое бремя - сколько простая семья в Молдове должна государству

В нашей республике каждая "ячейка общества" вынуждена выплачивать колоссальные суммы в виде налогов - цифры просто поражают.

КИШИНЕВ, 14 сен - Sputnik. Налоговая ответственность рядовой семьи в Молдове ежегодно составляет 69 тысяч леев. Об этом написал в своем блоге экономист Вячеслав Ионицэ. Эта сумма на 9 тысяч леев больше, чем в прошлом году, и вдвое больше, чем в 2013-м, утверждает эксперт.

Специалист утверждает - налоговая ответственность зависит от потребительских налогов, сформированных из НДС и акцизов, они ежегодно обходятся простой семье в 32,7 тысячи леев. Далее следуют налоги по зарплате, достигающие 26,9 тысячи леев, которые официально работающий гражданин отчисляет в соцфонд, в кассу обязательного медицинского страхования.

Наиболее незначительная налоговая нагрузка лежит на гражданине Молдовы, который занимается хохяйственной деятельностью или же оплачивает пошлины на недвижимость, эксперт не причисляет эти выплаты к потребительским расходам.

Таким образом, выходит, что ежегодно у каждой среднестатистической семьи 86% приходится на потребительские налоги. В госбюджет попадают оставшиеся 14%.

Если проследить за опубликованным исследованием экономиста Ионицэ, можно сделать вывод, что год от года Молдова становится все более требовательной в налоговом плане к своим гражданам, разумеется - к тем, которые работают официально и соблюдают фискальное законодательство.

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