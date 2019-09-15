"Позолоти ручку": доверяться ли предлагающим погадать на улицах молдавских городов

Хотя сегодня встречи со смуглыми предсказательницами судьбы, завораживающими вкрадчивым голосом и круговертью цветастых юбок, становятся все реже, но полностью исключить такую вероятность нельзя.

КИШИНЕВ, 14 сен - Sputnik. Люди хотят верить в светлое будущее - такова их натура. С оптимистическим настроением им легче и жить, и быть добрее к окружающим. Подавляющему большинству людей помогает вера в Бога. Они знают, что, если будут поступать по совести, ничего с ними не случится.

Однако есть в молдавском обществе и более легковерные граждане, которые надеются на фортуну, на благосклонность судьбы и эзотерику. Они могут обращаться к экстрасенсам, так называемым ясновидящим, всевозможным "ведунам".

А как обстоит дело с предсказаниями и гаданиями молдавских цыганок? Стоит ли им верить - в этом вопросе разбирался корреспондент Sputnik Молдова, который обратился за комментарием к барону всех ромов Молдовы Артуру Черарю.

"Мы верим в Бога, никто не доказал, что его нет. Людям свойственно верить и в другие явления, которым они сами на подсознательном уровне придают чудесный, магический характер. И нельзя отрицать мнение, что предсказания цыганок не сбываются, и они не обладают даром предвидения", — заявил Черарь.

По его словам, наряду с этим есть специфические способности, которым нельзя обучиться за несколько месяцев или лет. Они заложены глубоко в истории, в корнях народа ромов, и являются наследством, передающимися по цепочке вверх на протяжении столетий.

"Это вошло в генетику нашего народа, и это — дар, отработанный веками. Исторически ромы — очень древний народ. Мы вышли из Индии, из древней цивилизации", — подчеркнул собеседник.

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Естественно, предсказания цыганок должны иметь какое-нибудь научное обоснование. Современная практическая психология рассматривает такое явление, как нейролингвистическое программирование.

Ученые считают, что, вводя человека в состояние легкого транса посредством гипноза, цыганки -более или менее успешно - программируют его психику на определенные события.

С этим утверждением частично согласен и барон всех ромов.

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