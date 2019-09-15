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Алкоголизм.

Что они хотят найти дне стакана, или Почему молдавские женщины стали пить "по-мужски"

CC0 / Pixabay / rebcenter-moscow
Общество
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Наши соотечественницы все чаще прикладываются к рюмке - такие данные обнародовало ведомство, ответственное за общественное здоровье.

КИШИНЕВ, 15 сен - Sputnik. Пьющая женщина - этот архетип поведения в молдавском обществе всегда был чуждым, не воспринимался и порицался. Однако сегодня ситуация стала тревожной, ведь, согласно медицинской статистике, все больше представительниц прекрасного пола в нашей республике страдают тяжелыми формами алкоголизма. Примерно треть зависимых от "зеленого змия" женщин в Молдове - матери, воспитывающие несовершеннолетних детей. 

В Национальном агентстве общественного здоровья бьют тревогу и сообщают, что порядка 16 процентов состоящих на учете граждан с алкогольной зависимостью - женщины. Всего от алкоголизма в нашей стране страдает около 7 тысяч представительниц прекрасного пола.

Татьяна Дехтярь
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Наиболее пьющими в Молдове признаны женщины в возрасте от 20 до 49 лет. Злоупотребление спиртными напитками не только постепенно разрушает их организм, но и напрямую влияет на репродуктивную функцию. Многие дамы с запущенной формой заболевания практически не способны иметь детей. Более того, риск родить нездорового ребенка в данном случае увеличивается до 90 процентов. 

Есть разные причины, приводящие женщин к алкогольной зависимости, заявила корреспонденту Sputnik Молдова врач-нарколог, психиатр Лилия Федорова.

"Одни начинают выпивать от скуки, другие – развлекаются, третьи – от грусти, депрессии и одиночества. У людей широкий спектр эмоций и переживаний для того, чтобы объяснить свое поведение", - сказала врач.

Существуют факторы, которые сдерживают развитие у женщин этой зависимости."Причина этого в культурных и нравственных обычаях и традициях. Над женщиной царит ореол материнства, и это замечательно, это иногда останавливает от злоупотребления", - отметила Федорова.

Смартфон.
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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В наше время превратно понятая эмансипация порой приводит к развитию "дамского" алкоголизма, хотя женский организм на физиологическом уровне не может противостоять спиртному так же, как мужской.

"Женщины сейчас ведут себя очень смело, иногда не рассчитывая свои силы и возможности, не понимая, что в их организме алкоголь перерабатывается иначе, чем в мужском, поскольку в нем меньше ферментов, способных расщеплять спирт", – заключила эксперт.

Женское потребление алкоголя, все-же, встречается реже, чем у мужчин – почти постоянно сохраняется соотношение - на 10 пьющих мужчин одна пьющая женщина.

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Теги:
злоупотребление, алкоголь, выпивка, женщины, мужчины


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