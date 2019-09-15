Жаренная картошка в Молдове станет деликатесом - почему это произойдет

Из-за низкого урожая подсолнечника на юге Молдовы, в том числе в гагаузской автономии, не исключено, что в республике может подорожать растительное масло.

КИШИНЕВ, 15 сен - Sputnik. Из-за засухи, господствовавшей в ряде южных районов Молдовы в июле-августе нынешнего года, в республике наблюдается падение урожайности по ряду культур, в особенности по семенам подсолнечника. Сухая почва и отсутствие дождей сделали свое дело - в большинстве фермерских хозяйств юга страны недосчитались по 20-30 процентов от ожидаемого урожая.

Сбор подсолнечника в Гагаузии в этом году на 15-20 процентов ниже прошлогоднего. Об этом в интервью порталу gagauzinfo.md рассказал заместитель начальника управления сельского хозяйства автономии Андрей Димитрогло.

"Повезло лишь немногим хозяйствам, на территории которых выпало достаточно осадков для подсолнечника. К примеру, в прошлом году средняя урожайность подсолнечника по Гагаузии составила 21,7 центнера, а в этом - 19,5 центнера", - рассказал Димитрогло.

Еще плачевнее ситуация в районе Штефан-Водэ - в селе Карахасань, где расположено одно из крупнейших фермерских хозяйств, ситуация и вовсе незавидная – удается собрать лишь 800 килограммов семян подсолнечника с гектара.

"Я 45 лет работаю в сельском хозяйстве, 30 из них – руководителем, но такой засухи на моей памяти еще не было. От ожидаемого урожая по всем культурам мы получим в 4 раза меньше. Это – настоящая катастрофа", - не без отчаяния рассказал корреспонденту Sputnik Молдова руководитель фермерского хозяйства Василий Кочу.

Огромные потери у аграриев юга Молдовы - по таким культурам как горчица, лен, горох, бобы. По этим позициям также соберут лишь 25 процентов от урожая, который ожидали сельхозпроизводители.

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