Могут ли отечественные куры убить жителей Молдовы и их детей

Чем кормят наших "ряб", и есть ли на прилавках мясных магазинов продукция, которая может нанести непоправимый вред здоровью.

КИШИНЕВ, 14 сен - Sputnik, Андрей Петрик. Диетологи в Европе встревожены: по словам экспертов, куриное мясо, продающееся с прилавков, в ряде случаев может приводить к ожирению и даже нарушению гормонального фона у подростков, систематически употребляющих его в пищу.

Как результат - появление черт женоподобности у юношей и мужских физических признаков у девушек, таких, как огрубление голоса, незначительный волосяной покров на лице и теле.

Ранее в одном из интервью студии Sputnik Молдова врач-диетолог Татьяна Козарис рассказала о том, что в ряде случаев корень зла кроется в мясе птицы, вырастающей максимум за 40 дней. Гормоны роста, тетрациклин, амоксицилин, энрофлоксацин — это лишь тот малый список препаратов, без которых жизнь кур массового производства становится невозможной и бессмысленной, а главное, — нерентабельной. Врач сообщила, что за медицинской помощью уже обращаются мамы со своими детьми.

Рацион такой птицы также оставляет желать лучшего. Рыбная мука, соевый шрот, мел — это лишь некоторые "деликатесы", заранее сдобренные комбикормами с гормонами из ежедневного рациона пернатых с западных птицефабрик.

Ваш корреспондент решил выяснить, содержится ли в мясе молдавских кур весь тот ядерный химический коктейль, который иногда приводит к изменению веса и гормональным нарушениям среди подростков, либо отечественные "рябы" питаются экологически чистыми кормами?

Ответ на этот вопрос дал председатель Союза производителей птицеводческой продукции Дорин Чуря.

"В курином мясе молдавского производства однозначно не содержится никаких опасных веществ. В Европе, к примеру, разрешается прикармливать птицу генетически-модифицированным соевым шротом. У нас такая практика категорически запрещена, а эти корма даже не ввозятся в страну", — подчеркнул Чуря.

По его словам, на отечественных птицефабриках никаких гормональных веществ для быстрого роста кур не применяют, но не исключено, что мясо импортируемых кур может содержать такие химические добавки

Между тем, по словам эксперта, молдавские "рябы" чувствуют себя на большинстве птицефабрик весьма вольготно, вопреки однозначному печальному вердикту их жизни. В рацион пернатых входят кукуруза, пшеница, соевое и подсолнечное масла.

Быстрый рост кур Чуря называет нормальным, поскольку на большинстве республиканских птицефабрик разводят и выращивают бройлерную породу, которая в естественных условиях и без химических добавок быстро растет и набирает живой вес.

Напомним, что бройлерная порода кур является скороспелым гибридом, полученным путем межпородного скрещивания. Название породы происходит от английского слова "broil", что в переводе означает "жарить на огне". Широкое разведение этой породы на птицефабриках Советского Союза началось во второй половине 60-х годов прошлого столетия и продолжается по сей день. Мясо бройлерных кур чаще всего используют для жарки и приготовления наваристого бульона.

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