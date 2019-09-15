Кишинев – город на костях

В столице Молдовы существует множество заброшенных и забытых кладбищ. И каждое из них – это особое место.

КИШИНЕВ, 14 сен - Sputnik, Сергей Цуркану. На кладбище лежат те, кто еще недавно или очень давно жил, бродил по тем же самым улицам, что и мы сейчас, любил, страдал, ненавидел, и - ушел навсегда. К кладбищам относятся как к месту памяти, как к чему-то вечному, грустному и неизменному.

Но не везде. Например, у нас все иначе.

Даже сейчас Центральное православное кладбище города (то, что называют в народе "Армянским") время от времени становится полем битвы – старинные могилы потрошат, древние памятники выбрасывают, а на освободившееся место укладывают современных состоятельных покойников. Судя по всему, до нас еще не дошла простая мудрость – "в гробу карманов нет". Печальней всего, что эта традиция забвения - не явление наших дней, а имеет глубокие исторические корни, о чем я сейчас и поведаю.

Историки и простые жители города хранят память о том, что в Кишиневе раньше было значительно больше кладбищ и захоронений, на многих могилах сейчас жилые дома, парки, развлекательные центры. Вспомним о том, что там было раньше.

Военные кладбища

Война, как известно, заканчивается тогда, когда похоронен последний солдат, когда бывшие враги признали свою вину и свои преступления, и когда войну воспринимают в обществе как общую трагедию, а не повод для ругани или ненависти. В связи с этим можно сказать, что у нас не закончена даже Первая мировая война, не говоря уже о второй. Но мы говорим сейчас только о воинских захоронениях.

"Кладбище героев", на месте уже бывшего НИИ Туберкулеза, построенного в 1959 году прямо на могилах – на этом кладбище лежали солдаты, павшие в Первую мировую – русские, румыны (которые тогда, как известно, были союзниками), французы, поляки и чехи.

Сейчас почему-то многие, даже публичные персоны, по скудоумию утверждают, что там были похоронены "фашисты". Оставим это на их совести.

Кладбище советских солдат у кинотеатра "Патрия". Да, да, именно в нынешнем парке "Штефан чел Маре" было после войны небольшое кладбище. Позже захоронения были перенесены к Мемориалу.

Кладбище немецких солдат и офицеров. Во время Второй мировой погибших немцев хоронили в Кишиневе рядом с Центральным православным кладбищем, у улицы Матеевича. Кладбище позже сравняли с землей, на костях построили пожарную часть.

Кладбища "гражданские"

Наверное, самый известный обществу случай – это судьба еврейского кладбища на Скулянке, половина которого была уничтожена – на его месте разбили парк "Алунел" и построили жилые дома. Расколотые надгробья использовали как строительный материал. Не все знают, но в Кишиневе было еще как минимум одно древнее еврейское кладбище – оно располагалось в районах нынешних улиц Измаильской и Албишоара. Его нет уже более 70 лет.

Судьба главного кладбища на улице Армянской также печальна. Значительная часть его была снесена – в том числе и фамильный склеп Александра Бернардацци, великого зодчего нашего города. Кроме того, к кладбищу прилегали отдельные захоронения – лютеранские, молоканские и староверческие. Их сейчас тоже нет.

Было небольшое древнее кладбище и в самом центре Кишинева - на пересечении нынешних улиц Г. Кошбук и Александру чел Бун – и его, разумеется, давным-давно нет. Помимо этого, почти в каждом районе столицы, которые раньше являлись пригородными селами, были свои кладбища – о них никто не помнит и не знает.

Есть расхожий сюжет страшных фильмов – в доме, построенном на месте кладбища "не идут дела", у хозяев возникают проблемы и неприятности. Подумалось – а вдруг и наши вечные кишиневские проблемы проистекают из-за наплевательского отношения к памяти? Одно дело дом, стоящий на костях, а другое – город. Но это, конечно же, мистика, которая вовсе не отменяет необходимости знать и помнить – ведь где не помнят и не уважают мертвых, к живым относятся не лучше.

В статье частично использована информация сайта oldchisinau.com