Кто мусорит и пакостит в Кишиневе - социсследование вскрыло всю правду

Один из десяти жителей столицы все еще не считает зазорным бросить окурок или фантик прямо на тротуар, но в целом люди стали относиться более ответственно к санитарии и экологии города.

КИШИНЕВ, 15 сен - Sputnik. За последние восемь лет число горожан, сортирующих мусор прежде чем его вынести, увеличилось в молдавской столице в четыре раза. В то же время, более трети жителей города продолжают избегать этой практики, скидывая все отходы в один мусорный бак.

Результаты социологического исследования показывают - люди преклонного возраста почти не сортируют мусор. Лица старше 65 лет вообще этим не занимаются.

Наименьший интерес к разделению бытовых отходов проявляют в столичном секторе Чеканы - менее половины жителей участвуют в этом процессе. Наиболее сознательными стали жители столичных секторов Рышкановка и Ботаника - 81 процент проживающих там частично или в полной мере осуществляют сортировку отходов в домашних условиях.

Самыми безответственными в плане дифференциации отходов являются жители Кишинева с ежемесячным доходом менее трех тысяч леев и более 15 тысяч леев, то есть наименее и наиболее обесчпеченные.

В целом, люди говорят о том, что не сортируют мусор лишь потому, что рядом с их домом просто нет отдельных баков, куда можно было бы его выбрасывать. Семеро из 10 "воздерживающихся" винят местные власти столицы. "Нет оборудованных мест, нет отдельных контейнеров, нет условий для того, чтобы сортировать мусор", - говорят эти жители Кишинева.

Семь процентов опрошенных заявили, что просто не видят смысла в сортировке отходов, выдвигая железобетонный аргумент - все равно даже из отдельных баков весь мусор сбрасывается в одну машину. Еще семь процентов утверждают, что у них просто нет времени, или им лень это делать.

Многие кишиневцы ответили, что не занимаются сортировкой отходов, так как столичные власти не мотивируют их к этому.

Один из десяти жителей столицы бросает мелкий мусор прямо под ноги. Доля сознательных граждан - 89 процентов. Число горожан, пекущихся о чистоте улиц, выросло на 32 процента по сравнению с 2014 годом. Причем наиболее ответственными являются женщины - 92 процента из них ответили, что никогда не выбрасывали мусор на улицах.

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