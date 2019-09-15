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Lucrările de reconstrucție a parcului „Alunelul”

Нужда - не вопрос: в кишиневские зоны отдыха возвращается санитарная инфраструктура

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Работы по восстановлению столичного парка "Алунелул" почти завершились - там будут все условия для длительного отдыха горожан всех возрастов.

КИШИНЕВ, 15 сен - Sputnik. Проблема отсутствия общественных туалетов мучает жителей молдавской столицы. 

туалет , унитаз
© Sputnik / Виталий Белоусов
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Зайдя в таких "стесненных" обстоятельствах в бар или кафе, нужно непременно что-то заказать, просто так к сантехнике не пробиться, а на улице приходится судорожно соображать, как близко (или скорее далеко) находятся искомые удобства. 

В столичном парке "Алунелул", где работы по восстановлению близки к завершению, открыли современный общественный туалет. Здесь есть горячая вода, зеркала, помещение сияет чистотой - не сравнить с тем строением, которое осталось в столице еще с советских времен. 

Работать туалет будет до 22:00 часов ежедневно. Пока что посещение бесплатно - но лишь до того, как муниципальный совет не определится с ценой за вход.

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Теги:
Кишинев, туалеты, парки


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