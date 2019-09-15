Нужда - не вопрос: в кишиневские зоны отдыха возвращается санитарная инфраструктура

Работы по восстановлению столичного парка "Алунелул" почти завершились - там будут все условия для длительного отдыха горожан всех возрастов.

КИШИНЕВ, 15 сен - Sputnik. Проблема отсутствия общественных туалетов мучает жителей молдавской столицы.

Зайдя в таких "стесненных" обстоятельствах в бар или кафе, нужно непременно что-то заказать, просто так к сантехнике не пробиться, а на улице приходится судорожно соображать, как близко (или скорее далеко) находятся искомые удобства.

В столичном парке "Алунелул", где работы по восстановлению близки к завершению, открыли современный общественный туалет. Здесь есть горячая вода, зеркала, помещение сияет чистотой - не сравнить с тем строением, которое осталось в столице еще с советских времен.

Работать туалет будет до 22:00 часов ежедневно. Пока что посещение бесплатно - но лишь до того, как муниципальный совет не определится с ценой за вход.

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