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Празднование Фестиваля этносов Молдовы в Кишиневе

Молдова сильна своим народом - в стране пройдет уникальная акция

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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В воскресенье в молдавской столице пройдет фестиваль этнокультурных организаций - целью мероприятия является укрепление межнационального согласия в республике.

КИШИНЕВ, 14 сен - Sputnik. Многообразие этносов, проживающих на территории Молдовы, поражает даже приезжих. Молдаване, украинцы, русские, гагаузы, болгары, румыны, поляки, евреи, ромы - все они веками живут на этой благодатной земле, приумножая ее богатства, обогащая национальную культуру.

Только в многообразии можно прийти к диалогу, руководствуясь главным чувством - любовью к своей солнечной Родине. 

В воскресенье, 15 сентября, по всей республике пройдет фестиваль национальностей, в ходе которого народы, проживающие в Молдове, смогут познакомить всех желающих со своей культурой, продемонстрировать элементы национальных костюмов, красоту песен и танцев.

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© Sputnik / Сергей Пятаков
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В молдавской столице ареной праздника традиционно станет парк Штефана чел Маре.

"Этот фестиваль показывает, насколько наша страна открыта к межнациональному диалогу, к гармонии и развитию общественных отношений. Важно понять то, что мы можем жить хорошо, лишь сплотившись. Приглашаем всех на это красивое мероприятие", - заявила в эфире радиостудии Sputnik Молдова глава Управления межнациональных отношений Людмила Бурлака. 

В фестивале примут участие 55 этнокультурных организаций из нашей республики, представляющих 20 народностей. Участники будут одеты в национальные костюмы, на аллеях парка Штефана чел Маре развернется выставка изделий народных промыслов, а посетители смогут попробовать национальные блюда этносов, проживающих на территории Молдовы.

Гостей ждут с 10 часов утра.

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Теги:
Молдова, фестиваль, национальность


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