Такого в стране еще не было - рекорд установил гончар из села Ходжинешть

Умелец задался целью создать самый большой за всю историю нашей республики глиняный сосуд. И успешно реализовал свою задумку.

КИШИНЕВ, 15 сен - Sputnik. Известный молдавский мастер прикладного искусства Василий Гончар установил собственный рекорд. Он создал самый большой в Молдове глиняный сосуд объемом две тысячи литров. Высота изделия составляет чуть более двух метров, а диаметр - полтора метра. Василий уверяет, что подобных сосудов нет и в соседних странах - Украине и Румынии.

Месяц ежедневной работы

Сосуд-рекордсмен выполнен в виде гаваноса. В молдавских селах так раньше называли глиняную емкость для хранения солений, повидла и прочих вкусностей. Маловероятно, что изделие, созданное мастером из Ходжинешт, будет использоваться по прямому назначению. Василий Гончар намерен зарегистрировать свое творение как национальный рекорд. Не исключено, что в последствие гигантский гаванос украсит какой-нибудь музей.

"У меня эта идея возникла давно, но не доходили руки. У нас проходит много фестивалей, каждый год к нам приезжает много гостей. Хотелось сделать что-то необычное", - рассказал Василий.

© Sputnik / Дарья Чернега Изделие-рекордсмен.

На изготовление сосуда ушло 33 дня кропотливой работы и порядка 400 килограммов глины. Задумка мастера не позволяла использовать гончарный круг.

© Sputnik / Дарья Чернега Благодаря гончару из Молдовы наша страна может попасть в Книгу рекордов Гиннесса

Такой огромный горшок на нем просто-напросто не уместится. Поэтому стенки рекордного гаваноса Василий Гончар лепил вручную. Сначала делал глиняные «колбаски» толщиной в палец. Затем по кругу накладывал их одну на другую. Так постепенно сосуд рос ввысь.

© Sputnik / Дарья Чернега Гаванос в печи для обжига.

Потребовалась специальная печь

До того, как сделать самый большой гаванос, у Василия уже был опыт по созданию сосудов огромных размеров. Так, реплики гигантских древнеримских амфор он изготовил, когда работал в Италии. Вернувшись на Родину, поставил эксперимент и создал два гаваноса вместимостью по одной тонне каждый. А вот ради последнего рекорда понадобилось построить специальную печь для обжига. В ней Гончар и лепил свой сосуд, чтобы лишний раз не перемещать его в незаконченном виде. Для создания печи понадобилось владения профессиональными секретами.

"Мне нужна была печь, где я могу управлять огнем. Для обжига такого большого сосуда обязательно нужна равномерная температура. Иначе могут возникнуть трещины", - пояснил Василий Гончар.

Температура для обжига рекордного гаваноса должна поддерживаться на уровне тысячи градусов в течение 36-ти часов.

Василий намерен неоднократно использовать чудо-печь. В его планах - повторить недавнее достижение и сделать аналогичный сосуд, но уже в черном цвете. Такой оттенок обеспечивает специальная техника обжига.

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