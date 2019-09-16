Из Молдовы на Запад идут "караваны надежды" - граждане устали так жить

Ежедневно граждане Молдовы уезжают на заработки. Они знают, что за рубежом их ждет черная работа, однако не пасуют перед ней, так как выхода нет.

КИШИНЕВ, 16 сен - Sputnik, Андрей Петрик. Еженедельно из Молдовы уезжают поезда, автобусы, вылетают самолеты, навсегда или временно увозящие сотни наших сограждан на заработки. Многие из них могли приносить пользу здесь, на родине, однако копеечные зарплаты и невозможность прокормить свою семью, дать самое нужное детям, подталкивают к такому, решающему шагу.

Пользователи социальных сетей фотографируют и выкладывают во всеобщий доступ изображения из городов Молдовы, свидетельствующие, что из тех, кто уезжает за рубеж, выстраиваются очереди. В частности один из таких снимков сделан в Бричанах, откуда жители района отправлялись в начале сентября во Францию.

Но и в Кишиневе много тех, кто не в состоянии совладать с ростом цен и ищет лучшей жизни. Корреспондент Sputnik Молдова пообщался с недавно уехавшими в Италию на заработки членами молодой семьи - мужем и женой, которые рассказали в телефонном разговоре, что другого выхода у них просто не было.

"Я пытался устроиться здесь, работал реализатором на базаре, сразу на нескольких точках, целый день носился, как угорелый. Но постепенно и на рынке торговля сошла на нет. Это неудивительно. У людей нет денег на продукты и оплату "коммуналки". Тем более, нет денег на новую вещь", - рассказал Виктор.

По его словам, в Италии работать сложнее, однако там есть хоть какой-то достойный заработок за тяжелый труд. Его супруга утверждает, что сегодня молодой семье содержать себя, не имея квартиры в Кишиневе, очень сложно, а подумать о том, чтобы заработать хотя бы на первый взнос за нее - и вовсе фантастика.

"Мы хотим заработать на первый взнос хотя бы на однокомнатную квартиру. Своего жилья у нас нет, ютились по углам, снимали комнату. Но такая жизнь надоедает, нет своего очага. Вот и приходится вдвоем с мужем работать по 10 и более часов в день. Мы не задумываемся, сколько времени для этого понадобится - пусть и 5 лет. Главное - создать свой семейный очаг", - отметила в беседе с корреспондентом Sputnik Молдова наша соотечественница Елена.

Суммы, которые в целом переводят наши сограждане ежегодно из-за рубежа, в течение последних нескольких лет уверенно перешагивают отметку в миллиард долларов. Об этом свидетельствует статистика Национального банка Молдовы.

Деньги, которые поступают в страну от физических лиц из-за границы, продолжают оставаться основным источником валютных поступлений в Молдову, составляя до 20 процентов ВВП в течение последних 15 лет.

Но за изобилием переводимых денежных средство кроется другая проблема. По мнению социолога Виктора Мокану, прогнозы специалистов Организации Объединенных Наций, касающиеся демографических и миграционных процессов в нашей республике, непременно сбудутся, несмотря на то, что кажутся излишне пессимистичными.

Согласно данным ООН, через 30 лет население Молдовы будет составлять всего 1 миллион 400 тысяч человек. Если учитывать данные переписи населения 2014 года, которая показала, что в республике проживает 2 998 235 человек, то к 2050 году здесь останется в два раза меньше людей, чем сейчас.

"У нас нет никаких аргументов, которые мы могли бы противопоставить этим пессимистическим прогнозам. Если в настоящее время в Молдове проживает порядка трех миллионов человек, то, да, население сократится в два раза. Но при условии, если сохранятся актуальные тенденции демографических, социальных, экономических и политических процессов", – сказал собеседник.

По его словам, есть три аспекта, влияющих на сокращение населения Молдовы. Первый – демографический, - увы, в нашей стране смертность превышает рождаемость. Люди не верят в завтрашний день, и не уверены, что в будущем их детям будет обеспечена нормальная жизнь. Поэтому в Молдове большие семьи – уже редкость.

Мокану: жители Молдовы хотят в ЕАЭС, потому что считают - с Россией лучше>>>

Второй аспект – состояние здоровья населения. Когда мы говорим о демографических проблемах, многое зависит от фертильности женщин и от системы здравоохранения. И, наконец, третий фактор - это высокий уровень миграции населения, который не собирается сбавлять обороты.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK