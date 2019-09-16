Граждане Молдовы должны быть начеку - эти симптомы подсказывают о раке

Некоторые граждане нашей страны легкомысленно относятся к собственному здоровью, другие при появлении любого тревожного симптома бегут к онкологу - как определить серьезный недуг от простого спазма.

КИШИНЕВ, 16 сен - Sputnik. На вооружении у онкологов есть семь симптомов, на которые необходимо обратить внимание, чтобы распознать онкологическое заболевание на ранней стадии.

Сигналами обратиться к врачу следует считать: любые необычные кровотечения или выделения, уплотнения или утолщения на теле, любую длительно не заживающую язву, проблемы с кишечником или мочевым пузырем, охриплость голоса или длительный кашель, расстройство пищеварения или трудности при глотании, любые заметные изменения в бородавке или родинке.

Известно, что злокачественные опухоли на ранних стадиях практически себя не проявляют, поэтому по ряду онкозаболеваний, в случае самостоятельного обращения к врачам высока вероятность обнаружения онкологии на поздней стадии.

Но есть метод скрининга, который позволяет диагностировать заболевание на ранней стадии, и, соответственно, успешно его вылечить, отмечает собеседник.

Если ждать, что человека что-то побеспокоит, будут выявлены лишь 3-4 стадии заболевания. Поэтому сейчас существует приоритет программам скрининга. Как правило должны проводить скрининг рака шейки матки (цитологическое исследование), скрининг рака молочной железы (обследованию подлежат женщины 50-69 лет), им необходимо проходить такое обследование раз в два года.

В более раннем возрасте маммография малоинформативна, а в более пожилом возрасте уже не имеет особого смысла, так как наличие образования в груди не вызовет никаких проблем. Еще одна скрининговая программа касается рака толстой кишки.

Обследованию подлежат и мужчины, и женщины от 50 до 70 лет, а в случае наличия в семье онкозаболевания данного профиля обследоваться нужно в более молодом возрасте (колоноскопия либо анализ кала на скрытую кровь). Проводя колоноскопию, которая позволяет одновременно удалять полипы кишечника, можно предотвратить до 80% случаев рака.

Еще одна скрининговая программа ― выявление рака предстательной железы при помощи онкомаркера ― простатического специфического антигена. Анализ крови на ПСА она должна проводиться раз в два года мужчинам от 50 до 65 лет.

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