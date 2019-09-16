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Лаборатория, архивное фото.

Граждане Молдовы должны быть начеку - эти симптомы подсказывают о раке

CC0 / Pixabay / DarkoStojanovic
Общество
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Некоторые граждане нашей страны легкомысленно относятся к собственному здоровью, другие при появлении любого тревожного симптома бегут к онкологу - как определить серьезный недуг от простого спазма.

КИШИНЕВ, 16 сен - Sputnik. На вооружении у онкологов есть семь симптомов, на которые необходимо обратить внимание, чтобы распознать онкологическое заболевание на ранней стадии. 

Сигналами обратиться к врачу следует считать: любые необычные кровотечения или выделения, уплотнения или утолщения на теле, любую длительно не заживающую язву, проблемы с кишечником или мочевым пузырем, охриплость голоса или длительный кашель, расстройство пищеварения или трудности при глотании, любые заметные изменения в бородавке или родинке.

Известно, что злокачественные опухоли на ранних стадиях практически себя не проявляют, поэтому по ряду онкозаболеваний, в случае самостоятельного обращения к врачам высока вероятность обнаружения онкологии на поздней стадии.

© AP Photo / Mark Stehle
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Но есть метод скрининга, который позволяет диагностировать заболевание на ранней стадии, и, соответственно, успешно его вылечить, отмечает собеседник.

Если ждать, что человека что-то побеспокоит, будут выявлены лишь 3-4 стадии заболевания. Поэтому сейчас существует приоритет программам скрининга. Как правило должны проводить скрининг рака шейки матки (цитологическое исследование), скрининг рака молочной железы (обследованию подлежат женщины 50-69 лет), им необходимо проходить такое обследование раз в два года.

В более раннем возрасте маммография малоинформативна, а в более пожилом возрасте уже не имеет особого смысла, так как наличие образования в груди не вызовет никаких проблем. Еще одна скрининговая программа касается рака толстой кишки.

Обследованию подлежат и мужчины, и женщины от 50 до 70 лет, а в случае наличия в семье онкозаболевания данного профиля обследоваться нужно в более молодом возрасте (колоноскопия либо анализ кала на скрытую кровь). Проводя колоноскопию, которая позволяет одновременно удалять полипы кишечника, можно предотвратить до 80% случаев рака.

Еще одна скрининговая программа ― выявление рака предстательной железы при помощи онкомаркера ― простатического специфического антигена. Анализ крови на ПСА она должна проводиться раз в два года мужчинам от 50 до 65 лет.

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Теги:
лечение, симптомы, онкология, рак


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