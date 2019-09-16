Дожили и до этого - в молдавских маршрутках вывешивают правила поведения

Общее бескультурье некоторых пассажиров кишиневских маршруток подталкивает водителей к тому, чтобы распечатывать и вывешивать нормы поведения в общественных местах, с которыми каждый желающий может ознакомиться в салонах рейсовых микроавтобусов.

КИШИНЕВ, 16 сен - Sputnik. "Основные правила добродушного поведения и цивилизованного общества" - именно такое ноу-хау ввели в некоторых столичных маршрутках водители и администраторы. Поводом для вывешивания такой памятки культурного поведения, по словам водителей, стали участившиеся случаи агрессии и хамства, встречающиеся не только в салонах общественного транспорта, но и на улицах, в магазинах, на рынках - в большинстве общественных мест города.

Водители недоумевают - почему граждане за последние несколько лет стали такими агрессивными и озлобленными по отношению друг к другу, и поэтому предлагают им вспомнить о базовых моделях поведения.

"Добрался до места назначения - поприветствуй знакомого!", "Уезжаешь - скажи: "До свидания!", "Тебе что-то подарили, скажи "спасибо!", - такие призывы содержатся в памятке для культурного жителя молдавской столицы.

В этой же памятке призывают всех, кто ошибся в споре, попросить прощения, всех, кто намусорил, убрать за собой, всех, кто что-то поломал, починить.

В этом же неофициальном документе призывают поделиться с ближним тем, что есть у человека на данный момент, не завидовать другим, не сплетничать и не злословить, уважать ближнего и обходить чувство ненависти стороной.

Удивительно, но общество само начало понемногу регулировать те недостатки, которые, порой, начали захлестывать и ярко выражаться на улицах и в публичных местах. Кто знает, может быть с таких малых мер начнутся большие преобразования, которые оздоровят социум, вернут ему самые лучшие черты.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK