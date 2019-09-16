"Электромаш" обновляет производство российским оборудованием

Одно из крупных приднестровских предприятий уже не первый год приобретает новую технику у российских производителей.

ТИРАСПОЛЬ, 16 сен – Sputnik, Ирина Ляхова. Одно из крупнейших предприятий Приднестровья, завод "Электромаш", приобрел новый балансировочный станок для роторов маломощных двигателей. Оборудование произведено на российском предприятии ООО "Диамех 2000", с которым приднестровский завод сотрудничает не первый год.

"Так, в 2016 году именно у этих представителей был приобретен и успешно эксплуатируется балансировочный станок модели МВ 3000 для крупных электрических машин", - сообщили в пресс-службе предприятия.

Как отмечают специалисты, нынешнее приобретение - балансировочный станок, выполнен по последнему слову техники.

"Новый станок ВМВ 100 отличается высокой точностью балансировки, а также универсальностью, легкостью в эксплуатации и современной элементной базой", - сказал замначальника отдела испытаний российской компании Андрей Соколов.

"Электромаш" закупает новую технику и проводит модернизацию производства в рамках льготного кредитования по программе субсидирования, разработанной исполнительной властью в Приднестровье в 2018 году.

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