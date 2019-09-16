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Водителям на заметку: где дежурят радары и не работают светофоры

© Photo: Facebook / Inspectoratul Național de Patrulare al IGP
Общество
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Тема:
События Кишинева (14)
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Водителей на дорогах Молдовы в понедельник ожидают экипажи патрульных, которые замеряют скорость движения.

КИШИНЕВ, 16 сен - Sputnik. На восьми трассах Молдовы в понедельник дежурят экипажи патрульных, которые замеряют скорость движения автомобилей.

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Согласно данным службы InfoTrafic, радары 16 сентября установлены на трассах:

  • R 1: Кишинев – Унгены, 9 - 40 - 70 км;
  • R 2: Кишинев - Бендеры;
  • R 3: Кишинев – Хынчешты - Чимишлия, 9 - 13 – 42 км;
  • R 6: Кишинев – Оргеев – Бельцы, 32 – 42 - 60 – 88 км;
  • R 9: R 14 – Шолданешты – R 20;
  • R 20: Оргеев – Резина;
  • R 25: Буковэц - Ниспорены, 17 - 43 км;
  • R 30: Новые Анены – Каушаны – Штефан-Водэ, 79 – 101 км;

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Полиция информирует, что превышение скорости - это одно из самых частых нарушений водителей на дороге.

Кроме того, согласно данным службы InfoTrafic, в молдавской столице не работает светофор. Речь идет о перекрестке между улицами Пан Халиппа, А. Матеевича и Измаильской.

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Тема:
События Кишинева (14)

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Теги:
Молдова, Кишинев, дороги


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