Водителям на заметку: где дежурят радары и не работают светофоры

Водителей на дорогах Молдовы в понедельник ожидают экипажи патрульных, которые замеряют скорость движения.

КИШИНЕВ, 16 сен - Sputnik. На восьми трассах Молдовы в понедельник дежурят экипажи патрульных, которые замеряют скорость движения автомобилей.

Прегрешение и наказание: попался пьяным за рулем - ступай подсобить в морге>>>

Согласно данным службы InfoTrafic, радары 16 сентября установлены на трассах:

R 1: Кишинев – Унгены, 9 - 40 - 70 км;

R 2: Кишинев - Бендеры;

R 3: Кишинев – Хынчешты - Чимишлия, 9 - 13 – 42 км;

R 6: Кишинев – Оргеев – Бельцы, 32 – 42 - 60 – 88 км;

R 9: R 14 – Шолданешты – R 20;

R 20: Оргеев – Резина;

R 25: Буковэц - Ниспорены, 17 - 43 км;

R 30: Новые Анены – Каушаны – Штефан-Водэ, 79 – 101 км;

Что делать, если забыли права, а вас остановила патрульная полиция>>>

Полиция информирует, что превышение скорости - это одно из самых частых нарушений водителей на дороге.

Кроме того, согласно данным службы InfoTrafic, в молдавской столице не работает светофор. Речь идет о перекрестке между улицами Пан Халиппа, А. Матеевича и Измаильской.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK