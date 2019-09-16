Жители Кишинева больше не будут мокнуть под дождем и страдать от солнца

На заседании в столичной примэрии приняли решение о ремонте нескольких сотен остановок общественного транспорта.

КИШИНЕВ, 16 сен - Sputnik. Порядка 300 остановок общественного транспорта планируют отремонтировать в Кишиневе. Этот вопрос обсудили на прошлой неделе сотрудники профильных служб примэрии с временно исполняющим обязанности генерального примара города Адрианом Талмачем.

Представитель муниципального предприятия, обязанного следить за соблюдением нормального состояния остановок, сообщил, что остановки последний раз ремонтировались 12 лет назад.

Он также попросил представителей власти и правоохранительных органов следить за тем, чтобы вандалы не громили и не уничтожали остановки.

От некоторых подобных сооружений за последние годы остались одни металлические остовы.

Работы по ремонту остановок общественного транспорта в Кишиневе начались еще в апреле текущего года, ежемесячно удается отремонтировать 10 таких объектов. На сегодняшний день полностью восстановили 42 остановки в разных секторах города.

И.о. генпримара попросил у профильных служб составить подробный и четкий график ремонта этих объектов. Также решено было создать рабочую группу, сформированную из представителей муниципальных служб и экономических агентов, чтобы ускорить ход масштабных работ по реконструкции.

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