Выборы в Молдове 20 октября: в ЦИК сделали заявление по поводу голосования

В Центризбиркоме республики определились с количеством избирательных участков для всеобщих местных и новых парламентских выборов.

КИШИНЕВ, 16 сен – Sputnik. На всеобщих местных выборах, намеченных в Молдове на 20 октября, откроют 1969 избирательных участков. Об этом сообщили в пресс-службе Центральной избирательной комиссии страны.

По итогам всеобщих местных выборов планируется избрать 898 примаров (мэров) и 11 тысяч 580 местных советников, из которых более тысячи районных/муниципальных и свыше 10 тысяч сельских и городских.

Больше всего участков для голосования будет в Кишиневе – 307. На втором месте Оргеев – 83 участка, а тройку замыкают Унгены – с 78. Меньше всего пунктов для голосования откроют в Басарабяске и Дубоссарах – по 15 и 14, соответственно.

Избирательные участки будут открыты 20 октября с 07.00 до 21.00. В зависимости от обстоятельств, время их работы будет возможно продлить максимум на два часа, чтобы позволить стоящим в очереди избирателям реализовать свое право голоса.

Согласно статье 119 Кодекса о выборах, "примары городов (муниципиев), секторов и сел (коммун) и советники районных, городских (муниципальных), секторальных и сельских (коммунальных) советов избираются на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном и свободном голосовании сроком на четыре года".

Всеобщие местные выборы в последний раз проводились в Молдове 14 июня 2015 года.

Новые выборы в парламент

Однако 20 октября этого года в некоторых одномандатных избирательных округах пройдут и новые парламентские выборы. Речь идет о четырех одномандатных округах - №17 в Ниспоренах, №33 в Кишиневе, №48 в Слободзее, Тирасполе и Бендерах, а также №50 на западе Европе.

По данным ЦИК, в одномандатном округе в Ниспоренах откроют 50 избирательных участков, в Кишиневе – 27, в Слободзее, Тирасполе и Бендерах – 25, а на западе Европе – 85.

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В 17 округе в ходе парламентских выборов зимой этого года победу одержал тогдашний лидер Демпартии Молдовы Владимир Плахотнюк. Однако 30 июля парламент принял к сведению заявление о его отставке с поста депутата. К слову, в конце июня все руководство Демпартии подало в отставку. Это произошло после того, как Плахотнюк покинул Молдову 14 июня, когда возглавляемая им Демпартия объявила о переходе в оппозицию.

По 33 округу в ходе выборов 24 февраля 2019 года была избрана депутатом Майя Санду, которая была утверждена в должности премьер-министра.

В 50 округе победил Андрей Нэстасе, ныне занимающий должность министра внутренних дел.

Избранный по одномандатному округу №48 (Слободзея, Тирасполь и Бендеры) независимый депутат Виорел Мельник сложил полномочия парламентария. По его мнению, сейчас "роль независимых депутатов в парламенте сведена к нулю".

Рекорды выборов 20 октября

Грядущие выборы окажутся не без рекордов. К примеру, проживающие в ряде населенных пунктов Молдовы граждане на всеобщих местных и новых парламентских выборах, которые намечены на 20 октября, получат по пять бюллетеней для голосования. Заявил ранее в интервью радиостудии Sputnik Молдова секретарь Центризбиркома Максим Лебединский.

К примеру, жителям пригородов Кишинева, начиная от Трушен и заканчивая Сынжера, где пройдут новые парламентские выборы, предстоит избрать примара своего населенного пункта, местных советников, столичного градоначальника, муниципальных советников и, соответственно, депутата по одномандатному округу.

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"В Ниспоренах, к примеру, люди получат один бюллетень для голосования за примара населенного пункта, где они проживают, второй – для местного совета, третий – для районного совета, а четвертый – дополнительный - для голосования за депутата по одномандатному округу", - сказал Лебединский.

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