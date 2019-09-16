Мнение: очистка от олигархов только началась, некоторые еще в системе

Нынешней власти следует еще много поработать, чтобы граждане страны почувствовали изменения: сто дней работы нового правительства - крайне небольшой срок для проведения глубоких реформ, об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал политолог Виктор Степанюк.

КИШИНЕВ, 16 сен - Sputnik. У нынешней власти Молдовы на уровне деклараций есть желание реформировать юстицию и другие отрасли, однако народ устал от разговоров и желает видеть конкретные дела, об этом рассказал политолог, экс-вице-премьер Виктор Степанюк, анализируя первые сто дней работы нового правительства республики.

"Наш народ на протяжении 28 лет слышал красивые заявления и разговоры о перспективах развития. Люди устали. Им нужны результаты. Ста дней для этого мало. Нельзя за три месяца изменить все то, что осталось от 28-летней деятельности предыдущих политиков. Думаю, что новой власти следует работать интенсивнее в будущем", - отметил политолог.

На данный момент досрочные выборы - не выход для парламентского большинства, деолигархизация только началась, уточнил собеседник в эфире радиостудии Sputnik Молдова. Но олигархи не действовали в одиночку, люди, которые были связаны с ними, еще остаются в государственной системе в Молдове, уточнил Степанюк.

Напомним, что со дня приведения к присяге нового правительства, выдвинутого парламентским большинством, состоящим из Партии социалистов и блока ACUM, прошло сто дней. За этот период все судьи Конституционного суда Молдовы были сняты, подал в отставку генеральный прокурор Эдуард Харунжен. Изменения произошли и в Национальном антикоррупционном центре, когда Богдан Зумбряну был заменен на посту главы ведомства советником президента Молдовы Русланом Флочей.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK