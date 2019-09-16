В "Партии "Шор" прокомментировали требование и.о. генпрокурора снять депутатский иммунитет с членов этого политформирования Марины Таубер и Регины Апостоловой.

КИШИНЕВ, 16 сен – Sputnik. Депутаты фракции "Партии "Шор" покинули зал заседаний парламента в знак протеста против того, что исполняющий обязанности генпрокурора потребовал снять депутатский иммунитет с членов этого политформирования Марины Таубер и Регины Апостоловой.

"Сегодня парламентское большинство намерено и безусловно снимет, это понятно, депутатский иммунитет с двух депутатов парламента – с двух женщин", - заявил депутат от фракции "Партии "Шор" Денис Уланов.

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По его мнению, это возможность для того, чтобы "ослабить ряды оппозиции в стране".

"Мы не собираемся скрываться, но в тоже время не считаем возможным сегодня присутствовать на заседании парламента… В знак протеста фракция покидает заседание", - сказал Уланов.

Ранее исполняющий обязанности генерального прокурора Молдовы Думитру Робу подал в парламент два запроса с требованием снять депутатскую неприкосновенность с двух парламентариев: Марины Таубер и Регины Апостоловой, представляющих фракцию "Партии "Шора". Решение покинуть заседание парламента депутаты от фракции "Партии "Шор" приняли во время объявленного перерыва.

Юридическая комиссия высшего законодательного органа собралась рассмотреть данные запросы перед тем, как их будут обсуждать на заседании парламента. Глава этой комиссии Серджиу Литвиненко пригласил в комиссию Таубер и Апостолову, чтобы задать им вопросы по аргументам, которые приводятся в запросе и.о. генпрокурора.

Еще 15 августа депутаты проголосовали за снятие иммунитета с бизнесмена, депутата Илана Шора. С соответствующим требованием к законодателям также обратился Робу.

По итогам парламентских выборов, прошедших 24 февраля 2019 года, партия "Шор" получила семь кресел в высшем законодательном органе страны - пятеро депутатов (Петр Жардан, Мария Албот, Денис Уланов, Регина Апостолова и Вадим Фотеску) были избраны по партийным спискам, а двое (Илан Шор и Марина Таубер) - по одномандатным округам. Позже Марию Албот, отказавшуюся от депутатского мандата, заменил Игорь Химич.

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