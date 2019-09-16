Марина Таубер и Регина Апостолова задержаны

Прошло совсем немного времени после того, как Марина Таубер и Регина Апостолова лишись депутатского мандата, а их уже задержали сотрудники правоохранительных органов.

КИШИНЕВ, 16 сен – Sputnik. Депутаты Марина Таубер и Регина Апостолова, с которых после обеда в понедельник сняли парламентский иммунитет, взяты под стражу.

Таубер задержали на въезде в Оргеев, а Апостолову – в парке Иванос, где у нее была встреча с жителями города.

Ранее исполняющий обязанности генерального прокурора Думитру Робу потребовал снять депутатскую неприкосновенность с Таубер и Апостоловой. В его запросе, в частности, было указано: "Прошу снять парламентский иммунитет с депутата парламента Республики Молдова Марины Таубер. Одобрить снятие парламентского иммунитета в целях задержания, ареста, обысков и предания суду депутата парламента Республики Молдова Марины Таубер". Точно такая же формулировка прозвучала и в отношении Апостоловой.

Робу с трибуны парламента заявил, что на данный момент у следствия есть основания полагать, что "Таубер и Апостолова, начиная с 17 августа 2012 года активно участвовали в подготовке кражи из банковских учреждений - действиях, выраженных путем предоставления помощи при получении контроля над одним из банков в интересах организованной преступной группировки под руководством Илана Шора, активно участвуя таким образом в банковской краже". По словам главы юридической комиссии Сергея Литвиненко, речь идет о Banca de Economii, Banca Socila и Unibank.

И.о. генпрокурора попросил "снять парламентский иммунитет Таубер и Апостоловой для проведения срочного расследования в целях недопущения уничтожения, утаивания, изменения, подмены доказательств, препятствования отчуждения имущества, нажитого в результате преступления, и затем предания суду за совершенные преступления".

Еще 15 августа депутаты проголосовали за снятие иммунитета с бизнесмена, депутата Илана Шора. С соответствующим требованием к законодателям также обратился Робу.

По итогам парламентских выборов, прошедших 24 февраля 2019 года, "Партия "Шор" получила семь кресел в высшем законодательном органе страны - пятеро депутатов (Петр Жардан, Мария Албот, Денис Уланов, Регина Апостолова и Вадим Фотеску) были избраны по партийным спискам, а двое (Илан Шор и Марина Таубер) - по одномандатным округам. Позже Марию Албот, отказавшуюся от депутатского мандата, заменил Игорь Химич.

Парламент Молдовы решил снять депутатский иммунитет с Илана Шора>>>

Таким образом, трое из семерых членов фракции "Партии "Шор" остались без депутатской неприкосновенности.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK