Задержание Таубер и Апостоловой: что заявили в Генпрокуратуре Молдовы

Следственные органы выступили с уточнением по поводу задержания депутатов Таубер и Апостоловой, с которых несколькими часами ранее сняли парламентский иммунитет.

КИШИНЕВ, 16 сен – Sputnik. Представляющие в высшем законодательном собрании Молдовы фракцию "Партии "Шор"Марина Таубер и Регина Апостолова, лишенные депутатского иммунитета , задержаны из-за того, что они покинули зал заседаний зпарламента и отправились в неизвестном направлении. Об этом сказано в пресс-релизе, опубликованном на сайте Генеральной прокуратуры республики.

"В понедельник, 16 сентября, исполняющий обязанности генерального прокурора Думитру Робу запросил в парламенте снять иммунитет с депутатов Марины Таубер и Регины Апостоловой, однако то, что они покинули здание законодательного органа и отправились в неизвестном направлении, сделало необходимым их задержать для применения мер уголовного преследования", - отметили в Генпрокуратуре.

Там уточнили, что, хоть закон это и позволяет, срочное задержание Таубер и Апостоловой не было целью запроса и.о. генпрокурора перед парламентом, а исключительно - снятие иммунитета для применения действий уголовного преследования, которые включают целый комплекс мер.

В Генпрокуратуре также пообещали позже предоставить детали по этому делу.

Ранее исполняющий обязанности генерального прокурора Думитру Робу потребовал снять депутатскую неприкосновенность с Таубер и Апостоловой. В его запросе, в частности, было указано: "Прошу снять парламентский иммунитет с депутата парламента Республики Молдова Марины Таубер. Одобрить снятие парламентского иммунитета в целях задержания, ареста, обысков и предания суду депутата парламента Республики Молдова Марины Таубер". Точно такая же формулировка прозвучала и в отношении Апостоловой.

Робу с трибуны парламента заявил, что на данный момент у следствия есть основания полагать, что "Таубер и Апостолова, начиная с 17 августа 2012 года активно участвовали в подготовке кражи из банковских учреждений - действиях, выраженных путем предоставления помощи при получении контроля над одним из банков в интересах организованной преступной группировки под руководством Илана Шора, активно участвуя таким образом в банковской краже". По словам главы юридической комиссии Сергея Литвиненко, речь идет о Banca de Economii, Banca Socila и Unibank.

И.о. генпрокурора попросил "снять парламентский иммунитет Таубер и Апостоловой для проведения срочного расследования в целях недопущения уничтожения, утаивания, изменения, подмены доказательств, препятствования отчуждения имущества, нажитого в результате преступления, и затем предания суду за совершенные преступления".

Еще 15 августа депутаты проголосовали за снятие иммунитета с бизнесмена, депутата Илана Шора. С соответствующим требованием к законодателям также обратился Робу.

По итогам парламентских выборов, прошедших 24 февраля 2019 года, "Партия "Шор" получила семь кресел в высшем законодательном органе страны - пятеро депутатов (Петр Жардан, Мария Албот, Денис Уланов, Регина Апостолова и Вадим Фотеску) были избраны по партийным спискам, а двое (Илан Шор и Марина Таубер) - по одномандатным округам. Позже Марию Албот, отказавшуюся от депутатского мандата, заменил Игорь Химич.

Парламент Молдовы решил снять депутатский иммунитет с Илана Шора>>>

Таким образом, трое из семерых членов фракции "Партии "Шор" остались без депутатской неприкосновенности.

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