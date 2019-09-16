С генпрокурором Молдовы решили: парламент внес изменения в закон

Депутаты высшего законодательного органа Молдовы приняли изменения в закон о прокуратуре всего за один день, учтя внесенные по ходу рассмотрения проекта предложения.

КИШИНЕВ, 16 сен – Sputnik. Депутаты молдавского парламента утвердили в понедельник сразу в двух чтениях изменения в механизм избрания генерального прокурора республики. За эти поправки проголосовали 55 парламентариев.

Место проклятое: лишь один генпрокурор в РМ продержался на посту весь срок>>>

Главный элемент проекта заключается в том, что теперь избрание главы Генпрокуратуры будет проходить через несколько "фильтров". Первый из них - отбор претендентов на пост гепрокурора спецкомиссией, созданной Минюстом, а второй - отбор кандидатов Высшим советом прокуроров (ВСП).

Первый отбор и спецкомиссия, сформированная Минюстом. В состав этой структуры войдут министр юстиции, бывший прокурор или судья с 10-летним опытом, международный эксперт с опытом работы в прокуратуре или борьбе с коррупцией, признанный эксперт в области права, представитель гражданского общества. Кроме того, еще одного национального эксперта в комиссию назначит председатель парламента. А помогать деятельности комиссии будет психолог.

Депутатов заинтересовало, кто будет оплачивать расходы на международного эксперта, который войдет в состав этой комиссии.

Министр юстиции Олеся Стамате отметила, что деньги на оплату услуг, оказанных иностранным лицом, будут перечислены либо из национального бюджета, либо заимствованы "у партнеров по развитию республики, которые смогут профинансировать эту позицию".

По словам главы Минюста, члены комиссии должны иметь не менее, чем 10-летний опыт работы по специальности. Эта структура будет проводить публичный конкурс, на основе которого состоится предварительный отбор кандидатов, соответствующих требованиям на должность генпрокурора.

"Число кандидатов, предложенных комиссией, должно быть не менее двух", - сказала Стамате.

Министр напомнила, что, согласно заявлениям Венецианской комиссии, процесс назначения генерального прокурора с привлечением исполнительной и/или законодательной власти имеет то преимущество, что он обеспечивает демократическую легитимность назначения руководителя Генпрокуратуры. Однако необходимы гарантии, чтобы снизить риск политизации прокуратуры.

Второй отбор и Высший совет прокуроров. Претендентов из шорт-листа, подготовленного комиссией, должны затем предложить Высшему совету прокуроров. ВСП может отклонить одну или несколько кандидатур из этого списка на основании обоснованного решения, за которое проголосовали большинство членов Совета. Тогда список возвращают в Минюст, который может предложить кандидата из шорт-листа. Если других кандидатов нет, то будет проводиться новый конкурс. Такая же процедура предусмотрена и для президента, который может отклонить предложенного ВСП кандидата.

Еще одно изменение – критерии, которым должен соответствовать претендент. Он должен обладать не менее, чем пятилетнем стажем в случае прокуроров и судей, и семилетним стажем - в случае адвокатов или следователей.

Может ли иностранец стать генпрокурором – комментарий Дмитрия Пулбере>>>

Кроме того, Минюст предложил расширить число членов Высшего совета прокуроров еще тремя членами, два из которых с правом голоса – это глава Союза адвокатов и народный адвокат, а третьего, из числа представителей гражданского общества, будет назначать правительство.

Также исключена из процедуры практика прохождения детектора лжи кандидатами на пост генпрокурора, его заместителей и прокуроров. Глава Минюста напомнила о ранее принятом Конституционным судом заключении, в котором отмечено, что положение о тестировании на детекторе лжи неконституционно.

Как Генпрокуратура осталась без руководителя

Парламент 9 июля принял постановление о том, что Эдуард Харунжен не отвечает условиям назначения на должность генерального прокурора. За документ проголосовали депутаты парламентского большинства.

В своем решении высший законодательный орган страны призвал президента Игоря Додона издать указ об отставке генпрокурора на основании установленных обстоятельств.

Постановление также передали и в Высший совет прокуроров.

Глава государства 11 июля принял отставку Харунжена с поста главы Генеральной прокуратуры, удовлетворив его просьбу в соответствии с поданным заявлением.

Первые поправки в закон

Депутаты 19 июля утвердили в окончательном чтении изменения в законодательство, предусматривающие, что президент Молдовы отныне обладает законным правом назначать исполняющего обязанности генпрокурора. В документе уточняется, что глава государства в подобных обстоятельствах будет рассматривать кандидатуру, предложенную Высшим советом прокуроров республики (ВСП).

Если президент усомнится в законности процедур отбора кандидата, он имеет право отклонить кандидатуру, предложенную ВСП. Когда кандидатура, предложенная ВСП, будет отклонена, глава государства вправе самостоятельно назначить генпрокурора. Однако сделать он это сможет после одобрения кандидата парламентским большинством.

Парламент вправе предложить нового специалиста на должность генпрокурора в случае, если с момента ее освобождения прошло три дня.

Как назначали и.о. генпрокурора

Высший совет прокуроров не смог выбрать кандидата на пост и.о. генпрокурора из-за отсутствия кворума, поэтому определить кандидата должны были депутаты.

Парламентская комиссия по праву, назначениям и иммунитету предложила выдвинуть на должность врио генпрокурора Молдовы замглавы прокуратуры Кишинева Дмитрия Робу.

Высший совет прокуроров об увольнении генерального прокурора>>>

Депутаты парламента на заседании 30 июля 78 голосами одобрили эту кандидатуру.

С момента назначения Робу Генпрокуратура начала несколько громких расследований. В том числе, открыто уголовное дело по факту узурпации власти в Молдове в период с 7 по 14 июня, возбуждены три уголовных дела по факту прослушки граждан страны, возобновлено расследование по факту "искусственного роста тарифов на электроэнергию".

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK