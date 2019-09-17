Жителям Молдовы смертельно опасно употреблять эти напитки

Не только алкогольные, но и безалкогольные напитки способны нанести непоправимый вред здоровью человека, ученые и специалисты-диетологи предупреждают об опасности увлечения этими ароматизированными, газированными и заварными жидкостями.

КИШИНЕВ, 17 сен - Sputnik, Андрей Петрик. Регулярное употребление сладких безалкогольных напитков, в том числе газировки, связано с повышенным риском ранней смерти, выяснила международная научная группа.

Ученые провели исследование с участием более 450 тысяч здоровых добровольцев из десяти стран Европы. Специалисты в течение 16 лет собирали данные пациентов, обращая особое внимание на потребляемые ими напитки. Учитывались также рост, вес, наличие вредных привычек, рацион и образ жизни.

Выяснилось, что употребление в день двух или более стаканов напитков с сахаром или его заменителями на 17% повышает риск преждевременной смерти от всех причин. При этом те, кто отдавал предпочтение газировке с сахаром, чаще всего страдали от болезней пищеварительной системы, а любители диетической — от заболеваний сердца и сосудов.

В банке колы емкостью 0,33 литра может быть от 6,5 до 8 кусков сахара. Именно эти напитки являются причиной детского ожирения по всему миру, но также грозят появлением сахарного диабета, сердечно-сосудистых, кожных, гинекологических, урологических заболеваний. Даже несладкая газировка раздражает слизистую желудка, стимулирует выработку кислоты, вздутие кишечного тракта и нарушает его моторику.

Первое место в списке опасных безалкогольных напитков занял пакетированный чай. В 11-ти разновидностях чая в пакетиках была обнаружена кишечная палочка, а в некоторых - следы плесени.

Специалисты советуют сократить и употребление растворимого кофе. Особенно опасно пить его натощак. Эта привычка может привести к гастриту, язве желудка и прочим неприятным заболеваниям.

Стоит отказаться и от кофе "3 в 1". Сахара в нем содержится слишком много, а вместо молока в пакетик чаще всего добавляют заменители, в том числе - с пальмовым маслом.

Последнее место в списке занял сок из пакетов. Специалисты советуют съесть один апельсин вместо этого сока.

"Соки, которые многие рекомендуют, они абсолютно не содержит никаких витаминов. Они переработанные. Хоть и пишут 100%, на самом деле, это обычный сахар или разведенный водой сироп – это все, что в нем содержится. Эти соки не являются витаминизированным напитком, который необходим организму", - заявила корреспонденту Sputnik Молдова заведующая отделением детской гематологии Института онкологии РМ Ирина Пласкевич.

Пласкевич уверена, детям нельзя употреблять много таких напитков, и даже свежевыжатых соков, потому что они концентрированные. То же и смузи, который у нас рекламируют.

"В этих напитках и коктейлях содержится большое количество аскорбиновой кислоты, которая отрицательно влияет на слизистую желудочно-кишечного тракта, вызывая гастриты, язвы и так далее. Конечно же, если употреблять эти продукты регулярно. Иногда – можно и нужно. Это лучше, чем пакетированный сок, кола и подобного рода напитки", - резюмировала врач.

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