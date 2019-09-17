Недовольство тех, кто воевал - почему "афганцы" выйдут на протест в Гагаузии

Ветераны боевых действий в Афганистане из Вулканешт выходят на четырехдневные протесты. Причина - нежелание властей прекращать строительство бутика в центральном парке города.

КИШИНЕВ, 17 сен - Sputnik. В конце сентября - 27, 28, 29 и 30 числа - на городской площади Вулканешт состоится акция протеста с требованием отмены решения городского совета Вулканешт по продаже земельного участка на Аллее афганцев, сообщает портал gagauzinfo.md.

Организаторы планируют, что в акциях протеста примет участие большое число человек и берут на себя обязательство соблюдать у акции "мирный характер".

Напомним, воины - интернационалисты выступают против решения городских властей, которые продали часть земли на Аллее афганцев под строительство булочной.

примар и городские советники отменять свое решение не намерены. А члены местного филиала Союза ветеранов войны в Афганистане заявляют, что будут отстаивать сквер и память о погибших однополчанах до конца.

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