Как в Приднестровье поддерживают молодежь

О программах для молодежи, существующих и разрабатываемых в приднестровском регионе, рассказал представителям молодежных организаций глава правительства непризнанной ПМР.

ТИРАСПОЛЬ, 17 сен – Sputnik, Ирина Ляхова. Поддержка молодых семей, бесплатная бизнес-школа, ремонт детсадов и учебных заведений – такие меры предпринимает руководство Приднестровья для того, чтобы удержать молодежь в регионе. Об этом рассказал на встрече с активистами молодежных объединений глава исполнительной власти Александр Мартынов, сообщили в правительственной пресс-службе.

Остановить отток специалистов в приднестровском регионе намерены за счет инициативы о господдержке молодых семей. Недавно правительство направило ее в Законодательное собрание. Суть документа в том, чтобы выделить супругам субсидию от 10 тысяч до 14 тысяч долларов (зависит от числа детей) на погашение ипотечного кредита. Причем механизм разработан так, чтобы ежемесячный взнос для состоящих в браке не составлял больше 1500 приднестровских рублей (90 долларов).

"Здесь ежемесячный платеж будет либо на уровне той арендной платы, которая вносится каждый месяц или даже ниже, если в такой семье больше детей. Есть и обязательства. Одно из них – отработать 10 лет в Приднестровье", – заявил Мартынов.

У молодых людей есть возможность получить базовые знания по предпринимательству и претворить свои идеи в жизнь. На это рассчитана бизнес-школа при Торгово-промышленной палате, которая финансируется с нынешнего года из бюджета.

"Если у молодого человека есть идея, как организовать свое дело, он приходит в бизнес-школу, бесплатно там учится, защищает бизнес-план, и, если это удалось, получает от государства грант в размере 10-15 тысяч долларов на открытие своего проекта", – рассказал чиновник.

Как заметил Мартынов, раскрытие потенциала юношей и девушек идет поэтапно от детского сада, школы до техникума, училища и вуза.

"Поэтому необходимо создавать комфортные условия для обучения, что и происходит благодаря действию программы Фонда капвложений. В итоге, десятки образовательных учреждений поменялись снаружи и внутри", - сказал он.

Предлагается сделать бесплатными анализы, медикаменты, расходные материалы для беременных женщин, а также моющие, чистящие средства, игрушки, канцтовары для детсадовцев и рабочие тетради – для школьников начальных классов. Эти предложения вступят в силу в 2020 году. При этом за аренду учебников родители не платят уже с 1 сентября текущего учебного года.

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