На каких улицах в Кишиневе временно отключат свет

Публикуем список улиц столицы, на которых планируются отключения электричества в связи с проведением технических работ.

КИШИНЕВ, 17 сен - Sputnik. Компания Red Union Fenosa сообщает, что для проведения технических работ ожидаются плановые отключения электроэнергии на некоторых улицах Кишинева, а также во многих населенных пунктах Молдовы.

Центр:

- ул. Александру чел Бун 21-69, 30-62, Армянская 65-73, 96-100, Колумна 72, 72A, 72/3, 76, 101, Хабад Любавич 5, 6, 8, 12, 14,M. Эминеску 61-63, 68-70, О. Гога 1-19, 2-14, Рабби Цирилсон 4, 6, В. Александри 88-92, 117, 131-137 - в период с 08:45 - 16:45.

Чеканы:

- ул. Индустриалэ 10 - в период с 09:15 - 20:00.

Рышкановка:

- ул. Н. Донич, 14, Г. Выртосу 14, 15, Ипотешть, 22, Мирчешть, T. Панфиле, 1-5, 10-62, 11-41, 9999, Валя Албэ, 10, 56, Ф. Лупашку, 2, 5, 16A, Замолксе 22 - в период с 08:55 - 19:00.

- ул. Дойна 150, 154/3 - в период с 11:00 - 18:00.

- ул. Киев 10/1 - в период с 09:00 - 13:00.

- ул. А. Руссо 8/1- в период с 13:00 - 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в районах Молдовы. С полным списком можно ознакомиться на сайте электрокомпании.

Подробную информацию можно получить по телефону: 022-43-11-11.

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