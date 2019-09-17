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Noul ministru al Justiției, Olesea Stamate, depune jurământul

Стамате: ВСП нарушит закон, если не прекратит процесс выбора генпрокурора

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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По словам министра юстиции, Высший совет прокуроров обязан остановить проведение конкурса в связи с изменениями, внесенными в законодательство.

КИШИНЕВ, 17 сен — Sputnik. После того как в законодательство были внесены изменения, устанавливающие новые правила проведения конкурса на должность генерального прокурора, Высший совет прокуроров (ВСП) обязан приостановить начатый им конкурс.

Об этом министр юстиции Олеся Стамате заявила в эфире одного из национальных телеканалов.

Здание парламента Молдовы
© Sputnik / Miroslav Rotari
С генпрокурором Молдовы решили: парламент внес изменения в закон

"ВСП нарушит законодательство, если конкурс будет продолжен. Принятый законопроект предусматривает в заключительных положениях, что прекращается любой конкурс, который проводится во время утверждения упомянутого закона. В тот момент, когда депутаты парламента проголосовали за этот закон, ВСП должен остановить конкурс", - заявила Стамате.

С генпрокурором Молдовы решили: парламент внес изменения в закон>>>

В понедельник вечером депутаты высшего законодательного органа Молдовы приняли изменения в закон о прокуратуре сразу в двух чтениях. За поправки проголосовали 55 парламентариев.

Главное новшество заключается в том, что теперь избрание главы Генпрокуратуры будет проходить через несколько "фильтров". Первый из них - отбор претендентов на пост гепрокурора спецкомиссией, созданной Минюстом, а второй - отбор кандидатов Высшим советом прокуроров (ВСП).

ВСП объявил на прошлой неделе, что на конкурс по занятию должности генпрокурора подали заявки семь кандидатов.

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Теги:
Генеральная прокуратура


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