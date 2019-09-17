Контрабандистов ловят прямо в Кишиневе — задержан груз сигарет и спирта

КИШИНЕВ, 17 сен — Sputnik. В Кишиневе и Вадул-луй-Водэ патрульными группами Таможенной службы было задержано более 24 тысяч сигарет без акцизных марок и 240 литров этилового спирта без документов о происхождении.
Один из водителей был задержан в столице, когда перевозил в багажнике своего автомобиля большую партию сигарет. При обыске из его машины было извлечено 24 600 сигарет без акцизных марок.
Второе задержание произошло на трассе Кишинев - Вадул-луй-Водэ, недалеко от села Крузешты. В автомобиле ВАЗ водитель перевозил 240 литров этилового спирта без документов о происхождении.
По предварительной информации, водитель перевозил алкоголь из приднестровского региона, минуя посты внутреннего таможенного контроля, что позволило избежать уплаты акцизов, НДС и таможенных пошлин.
Таможенная служба продолжает расследование для установления всех обстоятельств.
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