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Мобильные патрули задержали и досмотрели двух водителей на улицах Кишинева

Контрабандистов ловят прямо в Кишиневе — задержан груз сигарет и спирта

© Photo: Serviciul Vamal al Republicii Moldova
Общество
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Мобильные патрули задержали и досмотрели двух водителей на улицах Кишинева — в их машинах обнаружены товары, полностью готовые к контрабандной транспортировке.

КИШИНЕВ, 17 сен — Sputnik. В Кишиневе и Вадул-луй-Водэ патрульными группами Таможенной службы было задержано более 24 тысяч сигарет без акцизных марок и 240 литров этилового спирта без документов о происхождении.

CC0 / Pixabay / albertlsy7101
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Один из водителей был задержан в столице, когда перевозил в багажнике своего автомобиля большую партию сигарет. При обыске из его машины было извлечено 24 600 сигарет без акцизных марок.

Второе задержание произошло на трассе Кишинев - Вадул-луй-Водэ, недалеко от села Крузешты. В автомобиле ВАЗ водитель перевозил 240 литров этилового спирта без документов о происхождении.

По предварительной информации, водитель перевозил алкоголь из приднестровского региона, минуя посты внутреннего таможенного контроля, что позволило избежать уплаты акцизов, НДС и таможенных пошлин.

Таможенная служба продолжает расследование для установления всех обстоятельств.

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Теги:
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