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В Молдове распространяется болезнь, которую можно "подцепить" в пещере

CC BY 2.0 / Mike Prince / Mossy-nest Swiftlets, with Wrinkle-lipped Freetail Bats or Creagh's Horseshoe Bats
Общество
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На территории страны зафиксировано три новых случая бешенства у животных и новые случаи африканской чумы свиней.

КИШИНЕВ, 17 сен — Sputnik. Три новых случая бешенства и новые случаи инфицирования африканской чумой свиней зарегистрированы в Молдове за последние две недели. Об этом сообщает Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (ANSA).

В Криулянском районе был пойман хорек с симптомами бешенства. Еще два животных, собака и кошка, больные бешенством, были выявлены в Каушанском и в Рышканском районах.

Скорая помощь ambulanță urgență
© Sputnik / Miroslav Rotari
Ребенок, который был заражен бешенством, скончался в больнице

Врачи предупреждают, что бешенством можно заразиться не только от укуса домашнего животного. Вирус бешенства передается не только через слюну при укусе, но и при контакте с дикими животными, больными бешенством. Традиционно бешенство распространено у диких лис, однако заразиться можно и при контакте с хорьками и другими дикими животными, в том числе от летучих мышей при посещении пещер.

Зарегистрированы и новые случаи африканской чумы свиней (АЧС) - выявлены три случая инфицирования у домашних свиней в Кагульском, Кантемирском и Ниспоренском и районах.

Зараза атакует - зарегистрировано шесть новых очагов свиной чумы>>>

По сводке ANSA, распространение африканской чумы свиней продолжается в соседних странах, а также в ряде европейских государств. Случаи заболевания АЧС выявлены во многих уездах Румынии, в Николаевской и Кировоградской областях Украины, в ряде воеводств в Польше, а также на территории России, Латвии, Венгрии, Болгарии.

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