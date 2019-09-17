Страшнее рака: Молдова присоединяется к борьбе с новой напастью

КИШИНЕВ, 17 сен - Sputnik. Молдова намерена присоединиться к глобальной борьбе против устойчивости к бактериям и микробам. Как известно, эта проблема становится все более актуальной в связи с бесконтрольным употреблением антибиотиков во всем мире.

План действий до 2028 года

Правительство Молдовы разработало национальную программу по надзору и борьбе с устойчивостью к бактериям и микробам. Соответствующий проект закона вынесен на публичное обсуждение.

План предусматривает два этапа реализации. Первый рассчитан на 2019-2023 годы. Он предполагает совершенствование национального законодательства и его гармонизацию с нормами ЕС и ВОЗ в данном вопросе.

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Второй этап будет длиться с 2023 по 2028-й. Он предусматривает внедрение новых законов на практике. Так, Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты намерено в ближайшие 3-4 года внедрить национальную систему по надзору за резистентностью к бактериям. Аналогичная система будет создана и для животных. Параллельно с этим планируется повысить на треть информированность населения в вопросах употребления антибиотиков и распространения болезней, особенно тех, которые возникают из-за несоблюдения личной гигиены.

Бактерии бьют по карману

Международное сообщество, в частности Всемирная организация здравоохранения уже сделала прогноз о том, что ждет планету в ближайшие 30 лет из-за устойчивости к бактериям и микробам. По данным зарубежных экспертов, к 2050 году по этой причине будет умирать больше людей, чем от рака. Уже сейчас только в ЕС из-за резистентности к микроорганизмам ежегодно умирают 25 тысяч человек. На глобальном уровне эта цифра составляет 700 тысяч. Как известно, одной из причин тревожной ситуации является неконтролируемое употребление антибиотиков. Бактерии мутируют и сопротивляются воздействию лекарств. Так, по данным ВОЗ, это привело к тому, что в мире, например, растет сопротивляемость к лекарствам от ВИЧ, медикаментам от малярии и противовоспалительным препаратам.

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Данная проблема уже наносит финансовый ущерб государствам. В ЕС он составляет полтора миллиарда евро в год. По самым мрачным прогнозам, к 2050 году мир может столкнуться с финансовым кризисом, сопоставимым с кризисом 2008 года из-за бесконтрольного употребления антибиотиков и устойчивости к бактериям. Речь идет не только о расходах на лечение, но и о прямых коммерческих убытках в сфере животноводства, где применяются антибиотики для лечения скота и птицы. Из-за болезней животных в странах с медленно развивающейся экономикой продажи мясо продукции могут упасть на 11%.

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