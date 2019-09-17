В Генеральной прокуратуре пояснили, почему было принято решение восстановить Мораря в этой должности.

КИШИНЕВ, 17 сен – Sputnik. Виорел Морарь восстановлен в должности главы Антикоррупционной прокуратуры. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры Молдовы.

"Во вторник, 17 сентября, исполняющий обязанности генерального прокурора Думитру Робу подписал указ о восстановлении господина Виорела Мораря в должности главы Антикоррупционной прокуратуры", - сообщили в ведомстве.

Там также отметили, что "восстановление в должности произошло в следствие мирового соглашения в результате действий административного характера".

До этого момента обязанности руководителя Антикоррупционной прокуратуры исполнял Эдуард Варзар.

Морарь возглавил Антикоррупционную прокуратуру в в апреле 2016 года, а весной 2019-го подал в отставку.

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