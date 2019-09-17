Вандалы в Кишиневе совсем распоясались - на Чеканах они неудержимы

Для таких, как они даже напечатанные на 3D-принтере бетонные клумбы и урны не являются большим грузом, они забирают их и уносят с собой.

КИШИНЕВ, 17 сен - Sputnik, Андрей Петрик. В Кишиневе принято ругать местную власть, это стало уже некой традицией среди горожан особенно после неприятного запаха, мучающего жителей столицы на протяжении уже почти двух месяцев.

Однако и сами кишиневцы и гости столицы прикладывают немало усилий для того, чтобы город все больше походил на деревню, нещадно ломая и круша все то немногое, что удалось сделать муниципалитету за последние годы.

Яркий пример тому - аллея по проспекту Мирча чел Бэтрын на Чеканах. После того, как сильным не по годам вандалам удалось разломать крепкие бетонные клумбы, изготовленные по инновационной технологии на 3D принтере, их начали просто воровать.

Корреспондент Sputnik Молдова запечатлела на фото факт вопиющей кражи. Доподлинно неизвестно, зачем воры "умыкнули" эти декоративные вазоны, однако факт остается фактом - некоторые жители столицы, в том числе и те, кто выбрасывает скамейки в Комсомольское озеро, кто выбрасывает мусор из окон, не могут и не хотят жить по-людски, так, чтобы всем было комфортно и удобно.

Предыдущий вопиющий случай произошел также на проспекте Мирча чел Бэтрын на Чеканах. Там неизвестные под покровом ночи разбили бетонные клумбы, в которых были высажены декоративные кусты туи. Неизвестно, что служило подручным средством хулиганам, однако, чтобы разбить пятисантиметровую стенку мощного горшка, понадобилась бы недюжинная сила.

© Sputnik / Олеся Корчинская На аллее, расположенной по улице Мирча чел Бэтрын на Чеканах, украли вазоны с туями

Очевидно, что ночью возле одной из таких бетонных клумб, изготовленных на 3D принтере, был пьяный шабаш. Вокруг разгромленной вандалами клумбы валялись окурки, пивные бутылки, пластиковые стаканы.

Это - не первый случай вандализма на обновленной аллее на Чеканах. В мае нынешнего года, после того, как десятки скамеек и таких клумб были установлены здесь, сиденья лавочек попытались оторвать от основания (частично это удалось), а высаженные рядом туи оказались выдернутыми из земли.

Как обещали городские власти, скамейки будут прочными, то есть разбить бетон будет непросто. Видимо, для кишиневских вандалов было делом чести доказать, что для них нет ничего невозможного.

В Кишиневе до конца 2019 года планируется установить 700 новых скамеек, на эти цели из муниципального бюджета выделено 2 миллиона 500 тысяч леев.

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