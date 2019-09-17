В Кишиневе появится "Сад вечности" - что можно будет там увидеть

Скоро столичный Дендрарий, расположенный на Буюканах, можно будет не узнать - там появится "Сад вечности", а также новый вход с улицы Василе Лупу.

КИШИНЕВ, 17 сен - Sputnik. Примэрия Кишинева сообщает, что в парк Дендрарий появится новый вход. Ворота будут построены со стороны улицы Василе Лупу на ее пересечении с улицей Константин Стере. Попасть в парк, где есть уникальная коллекция растений, теперь можно будет из исторической части города. Ворота обещают построить до конца текущего года.

© Photo: Primăria municipiului Chișinău Amenajarea unei noi intrări în Parcul Dendrariu din capitală

Стоимость проекта составляет 1 миллион 200 тысяч леев - средства выделены из муниципального бюджета. По словам директора муниципального предприятия "Grădina Dendrologică" Иона Узуна, обустройство нового входа в парк позволит пролить его работу ежедневно до 24:00 часов.

Кроме того, до конца года планируется завершить строительные работы в "Саде вечности" на территории Дендрария. Пространство площадью в 1,6 гектара будет оборудовано в классическом стиле - там будут работать три артезианских фонтана, а также установлена статуя Христа. До наступления осени в парке организовали цветочную композицию "Розарий-2", высадив более тысячи роз.

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