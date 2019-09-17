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В Кишиневе задержан врач — развернул торговлю психотропными веществами

© Sputnik / Денис Абрамов
Общество
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Терапевт одного из центров семейных врачей Кишинева наладил торговлю как рецептами, с помощью которых выписывал препараты зависимым людям, так и самими сильнодействующими лекарствами.

КИШИНЕВ, 17 сен — Sputnik. Врача и его сообщника задержали в Кишиневе за незаконную торговлю сильными психотропными препаратами.

Обыски, архивное фото
© Sputnik / Miroslav Rotari
В 26 районах Молдовы прошли обыски в рамках борьбы с оборотом наркотиков

По сообщению Генерального инспектората полиции, вступив в сговор, два подозреваемых, 31 и 54 лет, пользуясь доступом к медицинским рецептам, успели продать наркосодержащих препаратов на сумму в 10 тысяч леев, прежде чем их поймали.

В ходе следствия полиция установила, что терапевт одного из центров семейных врачей Кишинева наладил торговлю как рецептами, с помощью которых выписывал препараты зависимым людям, так и самими сильнодействующими лекарствами, которые сбывал через сообщника.

Задержали медика-наркоторговца во время "контрольной закупки". У него обнаружены серьезные запасы "психотропов", которые употребляются для лечения психических заболеваний и для подавления боли — 83 таблетки алпразолама, 29 ампул трамадола, а также уже выписанные рецепты на препараты.

Подозреваемые признали свою вину.

По решению суда им может грозить тюремное заключение на срок от 7 до 15 лет.

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Теги:
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