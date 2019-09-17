Прокуратура сообщила, что обыскала дом главы Sputnik Молдова по делу 2015 года

КИШИНЕВ, 17 сен - Sputnik. Прокуратура провела обыски в доме главы агентства Sputnik Молдова Владимира Новосадюка. Операция связана с делом, возбужденным в 2015 году, о выводе миллиарда долларов из банковской системы Молдовы в 2014 году, сообщил пресс-секретарь генпрокуратуры Эмил Гайтур.

Во вторник в прокуратуре Молдовы сообщили, что в отношении Новосадюка ведутся следственные действия, пока о его задержании речи не идет. Сам Новосадюк заявил о своей невиновности, сообщил, что ему предъявлено обвинение в мошенничестве и отмывании денег через структуры Илана Шора, он отпущен под подписку о невыезде с возможностью выезда при уведомлении властей. Пресс-служба Sputnik в связи с различными версиями СМИ отметила, что считает правильным дождаться официальных выводов следствия.

"В доме у господина Новосадюка прошли обыски — это продолжение уголовно-процессуальных действий по делу о банковской краже. Они проводятся в контексте вчерашнего запроса генпрокуратуры о снятии иммунитета с двух депутатов парламента", - сообщил Гайтур.

По его словам, Новосадюк на данный момент не задержан.

Глава Sputnik Молдова отверг обвинения в мошенничестве

Глава Sputnik Молдова отверг предъявленные обвинения в мошенничестве и отмывании денег.

"В семь утра у меня провели обыск, ничего не нашли, поехали в прокуратуру на допрос. Там я сказал, что не виновен, не чувствую, что виноват. Мне предъявили обвинение в мошенничестве и отмывании денег через структуры (бизнесмена Илана) Шора. Я был среди учредителей Unibank, там же - среди учредителей банка, которых было много, - был еще и Петр Лучинский (бывший президент Молдовы). Моя роль там была в участии и голосовании на общем собрании. Избрали меру пресечения - подписка о невыезде на 60 дней, если я захочу уехать, мне нужно позвонить и сообщить об этом", - сказал Новосадюк.

По его словам, допрос длился минут 45-50.

Кроме того, в доме Новосадюка был проведен обыск. "Ничего не изъято, никаких материалов кроме телефона", - отметил он.

Исполняющий обязанности генпрокурора Молдовы Думитру Робу в понедельник обратился к парламенту с просьбой лишить иммунитета депутатов фракции "Шор" Марину Таубер и Регину Апостолову, поскольку их подозревают в причастности к выводу миллиарда долларов из банковской системы республики в 2014 году. Парламент одобрил запрос, после чего депутаты были задержаны.

Таубер и Апостолова - депутаты от "Партии "Шор". Илан Шор, который является супругом известной российской певицы Жасмин, в июне 2017 года был приговорен судом Кишинева к 7,5 годам лишения свободы из-за участия в деле о банковских махинациях, ему запрещено покидать территорию Молдавии. После февральских выборов он, как глава "Партии "Шор", стал депутатом парламента. Прокуратура завела три уголовных дела в связи с тем, что Шор незаконно покинул страну, он был объявлен в международный розыск. По запросу генпрокурора 15 августа Шор был лишен депутатского иммунитета.

В 2014 году в Молдове стало известно, что три банка - Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, владеющие почти третью банковских активов страны, вывели за пределы государства около миллиарда долларов. Банки ликвидированы, имущество выставлено на продажу, чтобы компенсировать часть пропавших денежных средств. Расследованием ситуации по решению Национального банка Молдовы в 2015 году занялась международная компания Kroll и Steptoe & Johnson LLP. В июне 2018 года Генеральная прокуратура представила стратегию возвращения украденных из трех банков денег, тогда было обещано, что правоохранительные органы будут отчитываться о результатах каждые полгода. Парламент Молдовы на заседании 10 июня принял решение о создании специальной парламентской комиссии "по расследованию всех обстоятельств девальвации банковской системы Молдовы и банковского мошенничества".

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