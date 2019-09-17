Выборы 20 октября: что не смогут сделать кандидаты и инициативные группы после 19 сентября

В Центральной избирательной комиссии отметили, что у кандидатов в примары, местные советники и депутаты осталось всего несколько дней для подачи документов для регистрации.

КИШИНЕВ, 17 сен – Sputnik. Последний день подачи документов для регистрации кандидатов на выборы примаров (мэров) и местных советников выпадает на четверг, 19 сентября. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии Молдовы.

По итогам всеобщих местных выборов, намеченных в Молдове на 20 октября, планируется избрать 898 примаров и 11 тысяч 580 местных советников, из которых более тысячи районных/муниципальных и свыше 10 тысяч сельских и городских.

На всеобщих местных выборах откроют 1969 избирательных участков. Они будут работать 20 октября с 07.00 до 21.00. В зависимости от обстоятельств, время их работы будет возможно продлить максимум на два часа, чтобы позволить стоящим в очереди избирателям реализовать свое право голоса.

Согласно статье 119 Кодекса о выборах, "примары городов (муниципиев), секторов и сел (коммун) и советники районных, городских (муниципальных), секторальных и сельских (коммунальных) советов избираются на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном и свободном голосовании сроком на четыре года".

Всеобщие местные выборы в последний раз проводились в Молдове 14 июня 2015 года.

Однако 20 октября этого года в некоторых одномандатных избирательных округах пройдут и новые парламентские выборы. Речь идет о четырех одномандатных округах - №17 в Ниспоренах, №33 в Кишиневе, №48 в Слободзее, Тирасполе и Бендерах, а также №50 на западе Европе.

Для голосования на парламентских выборах откроют 85 участков за границей>>>

"Также 19 сентября – последний день, когда могут быть выдвинуты кандидаты на пост депутата от четырех одномандатных округов (№17, 33, 48 и 50), где состоятся новые парламентские выборы", - отметили в ЦИК.

В ведомстве обратили внимание, что 19 сентября завершается работа инициативных групп по поддержке кандидатов на пост депутата и истекает срок сбора подписей.

Там также уточнили, что окружной избирательный совет в течение максимум семи дней рассмотрит поданные документы и примет постановление о регистрации или отказе в регистрации кандидатов на выборы.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK