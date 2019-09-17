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Очистные сооружения

"Apă Canal" признал ошибку и извинился, но это не избавит кишиневцев от вони

© Sputnik / Сергей Пятаков
Общество
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Предприятие ”Apă Canal Chișinău” вышло с уточняющей информацией относительно неприятного запаха в Кишиневе, выводы специалистов - неутешительны.

КИШИНЕВ, 17 сен - Sputnik. Акционерное общество "Apă-Canal Chişinău" сообщает, что по результатам проведенных в лаборатории исследований причиной окрашивания сточных вод в белый цвет является повышенная концентрация сероводорода и серы, которую обнаружили в 8-м отстойнике на станции очистки. 

"Сероводород в воде появляется в результате окисления кислорода, этот химический процесс приводит к образованию в воде коллоидной серы. Это вещество и приводит к изменению цвета воды", - говорится в сообщении для прессы, распространенном предприятием. 

Также на основании лабораторных исследований удалось установить, что в сточных водах на станции очистки не содержится цинка и кадмия. Представители "Apă-Canal Chişinău" побывали и на ряде близлежащих предприятий, где взяли пробы сточных вод, сливаемых в общую канализацию. 

Iuliana Cantaragiu
© Sputnik /
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В ходе проверок удалось установить - предприятие, производящее спиртные напитки, не сбрасывало отходы в канализационную систему, и неприятный запах, распространяющийся по городу, не связан с процессом винокурения. В этой связи "Apă-Canal Chişinău" публично извинилось за предыдущие обвинения в адрес компании-производителя спиртных напитков. 

Специалисты предприятия-поставщика воды продолжат инспекцию компаний, находящихся поблизости от станции очистки, чтобы определить источник загрязнения реки Бык и неприятного запаха, который мучает жителей столицы около двух месяцев подряд.

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Теги:
Кишинев, запах, АО "Apa-Canal Chisinau", предприятие


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