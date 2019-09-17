Пострадавшие клиенты MAIB рассказали, что происходит с расследованием кражи

Возобновили протесты и требуют вернуть им их деньги, которые были украдены из одного из отделений банка: клиенты MAIB намерены сделать все, чтобы добиться своего.

КИШИНЕВ, 17 сен – Sputnik. Клиенты, пострадавшие в результате кражи из одного из отделений КБ Moldova Agroindbank АО (MAIB), возобновили протесты. Во вторник они собрались перед главным офисом финансового учреждения и в течение нескольких часов требовали вернуть им их деньги в полном объеме.

Протест MAIB © Sputnik / Osmatesco

Протест MAIB © Sputnik / Osmatesco

Протест MAIB © Sputnik / Osmatesco

Протест MAIB © Sputnik / Osmatesco 1 / 4 © Sputnik / Osmatesco Протест MAIB

В ночь с 5 на 6 июля в филиале №5 КБ Moldova Agroindbank АО, который расположен на улице И. Крянгэ, 78 в Кишиневе, в специально охраняемой камере хранения неизвестные лица опустошили 84 индивидуальные ячейки клиентов, в которых хранились деньги, материальные ценности, ювелирные изделия и документы, после чего скрылись с места преступления. Первоначально сообщалось, что ущерб составил 29,4 миллиона леев. Затем сумма выросла до 54 миллионов леев, но окончательную цифру так и не назвали.

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Поиски механизма расчета с потерпевшими

Как отметил один пострадавших клиентов банка, который представился Артемом, в MAIB пытались дать небольшую надежду своим клиентам, пострадавшим в результате кражи, и попросили две недели не проводить протесты, чтобы за это время попробовать найти механизм расчета с потерпевшими.

"Две недели прошли. Была встреча, на которой нам сообщили, что этот механизм они не нашли. Ссылаются на то, что ведут переговоры с охранным агентством, чтобы оно, вероятно, поучаствовало в (оказании) финансовой помощи. Насколько мы знаем, это агентство не идет на переговоры, поскольку не считает себя виновным", - сказал он.

По его словам, в охранном агентстве заявляли, что на протяжении нескольких лет обращали внимание банка на необходимость заменить охранную систему, установить более современные видеокамеры (их, как отметил мужчина, не было по периметру). "Мы владеем такой информацией, что между ними такая переписка была на протяжении нескольких лет", - отметил пострадавший клиент MAIB.

Он призвал руководство страны вмешаться в ситуацию и помочь банку найти средства для расчета с пострадавшими клиентами. "Хотелось бы, чтобы руководство страны защитило нас и помогло найти им механизм по возвращению этих средств", - добавил пострадавший.

Мужчина отметил, что рассчитывает на возврат той суммы денег, которую он указывал в декларации и заявлении полиции - "ни больше, ни меньше".

Пострадавшие клиенты не верят MAIB

По словам другой клиентки MAIB, Валентины, несколько недель назад в банке им пообещали, что начнутся определенные действия по вопросам выплат потерпевшим. Тогда же им сообщили, что с каждым из них будут работать отдельно.

"С нашей стороны было требование, чтобы в банке расписали, как они будут возвращать нам деньги. Нас попросили убрать эти баннеры и вести себя цивилизованнее, потому что в течении 10 дней банк создаст рабочую группу, которая решит наш вопрос. В пятницу с нами встретились несколько представителей банка. Никакой группы не было создано. Они снова нам пообещали непонятно что, и мы уже не верим им", - сказала женщина.

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По ее словам, до этого пострадавшие клиенты MAIB шли навстречу финучреждению и приостановили пикеты, понадеявшись на конкретные действия со стороны администрации. "Мы им уже не верим. Намерены протестовать дальше. Что нам еще остается делать? Мы хотим вернуть наше", - добавила она.

Протесты продолжатся

Еще один клиент MAIB, Сергей, подчеркнул о намерении протестовать пока не будут выплачены деньги.

"Мы будем добиваться своего и требовать. В декларации все мною было указано. Мы не говорим о каком-то моральном ущербе, который каждый из нас, потерпевших, понес. Пускай вернут то, что нам принадлежит. Чужого нам не надо", - сказал он.

Один из потерпевших клиентов банка, Вячеслав, заявил, что прошло уже два месяца с момента преступления, а у следствия до сих пор нет подозреваемых. "У нас есть информация, что полиция попала на ложный след", - сказал он.

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По его словам, банк не обеспечил должную безопасность и защиту. "Речь и о технических условиях, как должна была быть построена камера хранения, видеонаблюдение, защитная дверь, окна, а также об юридических моментах – кто был ответственен за периметр банка. Практически оказалось, что банк был открыт…", - сказал пострадавший клиент банка.

Обещания MAIB

Ранее админсовет КБ Moldova Agroindbank АО принял решение компенсировать каждому пострадавшему клиенту сумму до 500 тысяч леев. Кроме того, банк объявил о вознаграждении в размере миллиона леев тем, кто предоставит данные, которые смогли бы помочь задержать преступников и вернуть украденное имущество клиентов MAIB.

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В Национальным банке Молдовы (НБМ) заявили после инцидента, что разработают пакет рекомендаций для финансовых учреждений страны, чтобы впредь подобного не происходило.

Глава МВД Молдовы Андрей Нэстасе в середине августа заявлял, что расследование по делу MAIB продвигается медленно из-за большого количества версий.

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