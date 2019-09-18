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Троллейбус

Несколько слов о наболевшем — что не так с общественным транспортом

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Если подумать, то обнаружится, что с городским транспортом в Кишиневе ситуация далеко не такая радужная, как может показаться, судя по сообщениям в прессе.

На днях в троллейбусных парках Кишинева прошли проверки технического состояния транспортных средств.

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Об этом сообщили в управлении полиции Кишинева. Было выявлено немало неисправностей и выписано официально 6 штрафов по 300 леев. Обнаружились дефекты в работе фар и аварийных сигналов, использование шин с изношенным протектором.

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Если задуматься над этим, то выяснится, что с общественным транспортом дела совсем не такие радужные, как может показаться из официальных публикаций в прессе.

Общественный транспорт из года в год обещают улучшить. Это и понятно, каждому хочется передвигаться по городу в комфорте и приятной атмосфере.

И вряд ли найдётся желающий оказаться на месте рыбки в банке шпрот, не говоря уже о слишком близком знакомстве с некоторыми особо неухоженными гражданами нашей прекрасной столицы.

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Казалось бы, что сложного в том, чтобы обеспечить удобства для пассажиров? Добавить побольше троллейбусов — и дело в шляпе. И ведь нельзя сказать, что местные власти столицы ничего не предпринимают.

Например, недавно в Кишинев доставили еще 15 белорусских троллейбусов, оборудованных кондиционерами, видеокамерами и USB-розетками. В настоящее время на маршруты в Кишиневе выходят 26 троллейбусов с кондиционерами. Планируется, что к сентябрю их число возрастет до 40 машин.

Но ведь этого явно недостаточно. В час пик совершенно невозможно уехать куда-нибудь из центра города. И 15 машин явно мало. Сомневаюсь, что проблема в недостатке средств, скорее, это недоработка людей.

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Троллейбус
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Столько лет нас "кормят" обещаниями о покупках новых и списании старых троллейбусов, как их называют в народе - "сараев". И ведь самое интересное, что кишиневцы верят. Верят, что власти выполнят обещания — новые троллейбусы, дороги, рабочие места, снижение давления на бизнес, улучшение ЖКХ.

Наверное, вы не раз замечали, что как только появляются новые "громкие" проблемы, про все остальные тихо-мирно забывают. А решать их нужно с головой и постоянно - с четким и ясным планом развития Кишинева, а не перескакивая с одной резонансной проблемы на другую, и в результате, не успевая решить ни одну из них.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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Теги:
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